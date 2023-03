STIGA wprowadza autonomicznego robota koszącego z technologią RTK GPS

STIGA, popularny producent i dystrybutor maszyn i narzędzi ogrodniczych, wprowadził na rynek autonomicznego robota koszącego STIGA A1500. Jak podaje producent, jest pierwsze urządzenie koszące, które łączy technologię RTK GPS z opatentowanym systemem inteligentnego planowania AGS.Nowy, autonomiczny robot koszący STIGA, to wyposażone w ponad 30 patentów rozwiązanie zapewniające efektywne koszenie.STIGA A1500 to robot koszący nowej generacji, który dzięki połączeniu technologiii sygnałuma wymagać niewiele ingerencji ze strony użytkownika. Według producenta, takie elementy, jak ściany, ogrodzenia, żywopłoty i inne przeszkody nie będą wielkim wyzwaniem dla A1500.

Autonomiczny robot koszący A 1500

„Autonomiczny robot koszący STIGA, wyposażony w opatentowaną technologię AGS, przeszedł niezwykle rygorystyczny proces, w którym nasi inżynierowie przekroczyli kolejne granice rozwoju autonomicznego koszenia. Osiągnęliśmy tym samym nowy pułap innowacji, czego efektem końcowym jest pierwszy w branży produkt, który wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, oferując tym samym niezwykle prostą i bezstresową pielęgnację trawnika”.

Jak działa STIGA A1500 i co go wyróżnia? Dzięki AGS robot uczy się i zapamiętuje, gdzie odbiór sygnału GPS może być przerwany lub zakłócony, określając martwe punkty w ogrodzie. Następnie wykorzystuje te informacje do planowania najskuteczniejszej trasy koszenia każdego dnia, dokładnie przewidując gdzie i kiedy kosić.- komentuje Sean Robinson, dyrektor generalny STIGA.Co ważne, autonomiczny robot koszący. Bazuje na wirtualnej granicy wyznaczonej przy pomocy GPS, co oznacza koniec z fizyczną konfiguracją czy dodatkowymi pracami przed pierwszym użyciem. To także dodatkowy atut, gdy zmienia się kształt naszego ogrodu czy - przykładowo - rozstawiamy nową „przeszkodę” w postaci grilla czy basenu. System uwzględnia także fakt, że rośliny w ogrodzie rosną i zmieniają się, a trawa w ogrodzie nie zawsze rośnie tak samo szybko.W zależności od modelu, robot jest wyposażony w cztery lub sześć obracających się ostrzy ze stali węglowej, obracających się z prędkością, zapewniając wysoką wydajność koszenia.Sterowanie robotem odbywa się za pomocą. Za pomocą appki możemy konfigurować robota, planować sesje koszenia, zarządzać strefami, wzorami cięcia, powiadamianiem o napotkanych przeszkodach, wyjątkami od obszaru roboczego czy integracją z asystentem głosowym za pomocą zaledwie kilku szybkich dotknięć.Autonomiczny robot koszący A 1500 kosztuje w PolsceŹródło: STIGA