Mężczyzna chciał przemycić do Chin 84 dyski SSD, chowając je w hulajnodze

Próba została udaremniona.

Przemyt z użyciem hulajnogi

Pracownicy służby celnej stacjonujący na granicymają ciekawe życie. Regularnie mają oni bowiem do czynienia z dość absurdalnymi próbami przemytu. Słyszeliśmy już na przykład o kobiecie, która chciała przemycić do Chin 200 procesorów w fałszywym brzuchu ciążowym , mężczyźnie, który chciał przemycić niemal 100 iPhone’ów oklejonych wokół ciała czy próbie przemytu błędnie oznaczonej partii 5840 kart graficznych XFX AMD Radeon Teraz w Chinach doszło do kolejnej zabawnej, nieudanej próby przemytu. Pewien mężczyzna chciał wwieźć do Państwa Środkaukryte wewnątrz…3 marca podejrzenia celników na przejściu granicznymwzbudził pewien nerwowy pasażer, który próbował przepchnąć elektryczną hulajnogęprzez przejście bez deklaracji oclenia. Zatrzymali więc go i zażądali prześwietlenia hulajnogi promieniami rentgenowskimi. Dla przypomnienia,to jeden z dwóch specjalnych regionów administracyjnych Chińskiej Republiki Ludowej.