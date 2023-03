Kontrolery 8BitDo od teraz są kompatybilne ze sprzętem Apple

Dobre wieści.

Kontroleryto urządzenia bardzo popularne wśród miłośników retro gamingu i nie tylko. Nie tylko, bo 8BitDo posiada w swojej ofercie kontrolery kompatybilne zarówno ze starymi konsolami takimi jakczy, jak i nowymi konsolamioraz, a także z desktopami i urządzeniami z Androidem.Jak dotychczas w kwestii kontrolerów 8BitDo musieli natomiast obejść się ze smakiem posiadacze sprzętu od. No właśnie – jak dotychczas. Firma 8BitDo właśnie poinformowała, że jej kontrolery nareszcie są kompatybilne zoraz. To zasługa zarówno aktualizacji ze strony firmware 8BitDo, jak i aktualizacji oprogramowania Apple –do wersjiorazdo wersjiPóki co omawiane wieści dotyczą tylko kontrolerówfororaz. 8BitDo obiecuje jednak, że w przyszłości jeszcze więcej jej urządzeń doczeka się możliwości współpracy ze sprzętem Apple.

Sprzęt ceniony przez graczy

Niektóre kontrolery 8BitDo współpracują już z urządzeniami Apple. | Źródło: 8BitDoOczywiście, aby wymienione kontrolery można było sparować z iPhonem, iPadem, komputerem Mac czy z Apple TV, wpierw należy zaktualizować firmare posiadanego kontrolera 8BitDo. Zrobisz to za pośrednictwem aplikacji Firmware Updater lub 8BitDo Ultimate Software Kontrolery 8Bit do nie bez powodu cieszą się sporą popularnością wśród graczy. Te nie dość, że są przystępne cenowo, to charakteryzują się dobrą jakością wykonania. Co więcej, 8BitDo posiada w swojej ofercie coś dla każdego – kontrolery wieloplatformowe, kontrolery dedykowane konsolom, kontrolery dedykowane pecetom, kontrolery dedykowane urządzeniom mobilnym, a także kontrolery opracowane z myślą o retro konsolach, gwarantujące odrobinę nostalgii. Firma oferuje zarówno kontrolery przewodowe, jak i bezprzewodowe – wspierające łączność 2.4 GHz i/lub Bluetooth.Oczywiście urządzeniom Apple daleko do urządzeń gamingowych. Nie zmienia to jednak faktu, że przynajmniej niektóre gry można na sprzęcie giganta z Cupertino grać. Wiele tytułów, które współpracują z kontrolerami, znajdziemy w Apple Arcade. Dlatego niektóre osoby może ucieszyć fakt, że iPhone’y, iPady, komputery Mac i Apple TV są od teraz kompatybilne z częścią kontrolerów 8BitDo.Źródło: 8BitDo, fot. tyt. 8BitDo