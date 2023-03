Zegarek Apple Watch uratował kolejne życie. Zobacz, jak to zrobił

Takich przypadków jest więcej.

Apple Watch na ratunek

"Poziom tlenu w mojej krwi oscylował w granicach 85 (to niepokojąco mało - red.). Była godzina 10 w nocy. Moja żona była zaniepokojona, a syn bardzo się martwił. Pomyślałem: „Chcę tylko iść do łóżka”. Jestem zmęczony. Oboje mówili: „Nie, musisz iść do szpitala”. Zabrali mnie na tomografię komputerową, gdzie lekarzee odkryli, że mam skrzepy krwi w całych płucach"

Jak działa funkcja EKG w Apple Watch?

Ciekaw jestem, ile ludzkich żyć uratowały już zegarki Apple Watch z funkcją EKG. Na łamach naszego serwisu donosiliśmy co najmniej o czterech przypadkach, w których smartwatch Apple był w stanie kogoś ocalić. 48-letni Paul Hutton z bigeminią komorową, rowerzysta górski 70-letni Dan Pfau , których Apple Watch zadzwonił po pomoc wykrywając upadek, czy wreszcie 67-letnia Kim Durkee , u której zegarek przyczynił się do wykrycia agresywnego guza to zapewne jedne z wielu osób zawdzięczających swą egzystencję praktycznemu gadżetowi. Teraz do listy można dopisać kolejnego szczęśliwca.Tym razem urządzenie Apple było w stanie uratować życie, mieszkańca Cleveland, u którego dzięki o przyspieszonym oddychaniu zdiagnozowano później zakrzepy krwi.Counihan kupił zegarek Apple Watch, bo lubi śledzić statystyki dotyczące swojego trybu życia. W październiku minionego roku dostał pierwszy alert mówiący o jego niepokojącym rytmie oddechu. Postanowił go nie lekceważyć i udał się do lekarza. Oprócz wykonania prześwietlenia, przepisano mu jedynie lekarstwo na zapalenie oskrzeli. Lekarz nieprawidłowo zdiagnozował problem.Counihan wrócił do domu, a w nocy poziom tlenu w jego krwi zaczął niespodziewanie spadać. Jego żona zareagowała błyskawicznie, zawożąc go do szpitala. Dopiero tam zdiagnozowano u niego zakrzepy krwi w całych płucach. Według lekarzy, jeśli pomoc medyczna nie zostałaby mu udzielona dostatecznie szybko, mężczyzna mógłby umrzeć.- komentował Counihan.Lucy Franjic, lekarz medycyny ratunkowej w Cleveland Clinic, podała, że 60 procent osób, u których zdiagnozowano zakrzepy w płucach, nie dożywa następnego dnia. Gdyby nie alert na zegarku, nakazujący mężczyźnie skontaktowanie się z lekarzem, prawdopodobnie pacjent już by nie żył.Aplikacja EKG rejestruje tętno i bicie serca za pomocą elektrycznego czujnika tętna w zegarku Apple Watch Series 4, Series 5, Series 6, Series 7, Series 8 lub Ultra, a następnie sprawdza zapis pod kątem migotania przedsionków — formy arytmii.Elektrokardiogram (EKG) to badanie, podczas którego rejestrowany jest rytm i siła impulsów elektrycznych wywołujących uderzenia serca. Patrząc na zapis EKG, lekarz może ocenić tętno i znaleźć ewentualne nieprawidłowości w rytmie serca.Aplikacja EKG nie wykrywa zakrzepów krwi ani udaru, ataku serca i innych chorób serca jak ciśnienie krwi, zastoinowa niewydolność serca, wysoki poziom cholesterolu lub inne rodzaje arytmii. Jednocześnie może jednak sygnalizować pewne problemy, których nie warto bagatelizować.Źródło: news5cleveland