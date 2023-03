Rosja zakazuje urzędnikom używania iPhone'ów

Według agencji informującej Reuters , powołującej się na gazetę Kommersant, Kreml zdecydował, że urzędnicy państwowi muszą zaprzestać korzystania z iPhone'ów . Powód jest jasny - obawy, że urządzenia te są podatne na ataki zachodnich agencji wywiadowczych.Decyzja miała zapaść na zorganizowanym przez Kreml seminarium dla urzędników zaangażowanych w politykę wewnętrzną. Siergiej Kirijenko powiedział urzędnikom, aby– tak Kommersant cytuje wypowiedź jednego z uczestników spotkania.Zapytany o tę kwestię w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że nie może potwierdzić doniesień. Kreml powinien dostarczyć teraz inne urządzenia w celu zastąpienia iPhone'ów, donosi Kommersant. Zakaz dotyczy ponoć urzędników zaangażowanych w przygotowania do wyborów prezydenckich w Rosji w 2024 r.Warto przypomnieć, że Władimir Putin często powtarzał, że sam nie posiada smartfona, choć Pieskow potwierdził, że Putin od czasu do czasu korzysta z Internetu.Nie wiadomo, na jaką alternatywę mogą liczyć urzędnicy. Może będzie to narodowy smartfon AYYA T1