ILIFE W90 to odkurzacz i mop w jednym. Teraz w promocji na AliExpress

Skorzystaj z rocznicowej wyprzedaży.

Odkurzacz i mop w jednym

Promocja godna uwagi

to marka, która od kilku lat oferuje roboty sprzątające, odkurzacze ręczne i pionowe czy mopy parowe. Niedawno na rynek trafił jej kolejny produkt –, czyli wielofunkcyjny bezprzewodowy odkurzacz przeznaczony zarówno do suchego, jak i mokrego czyszczenia. Tak się składa, że na AliExpress wystartowała właśnie wyprzedaż rocznicowa, która pozwala kupić ten odkurzacz, a także inne produkty ILIFE, w promocyjnej cenie. Zapoznaj się zatem z jego cechami!to urządzenie, które pełni funkcję i odkurzacza, i mopa. Wyposażono je w dwa oddzielne zbiorniki – na czystą i na brudną wodę. Charakteryzują się one niemałą pojemnością, bo wynoszącą odpowiednio 700 ml i 500 ml. Dzięki temu ILIFE 90 pozwala długo sprzątać bez przerw na wymianę wody.Za usuwanie brudnych plam i innych zanieczyszczeń, takich jak resztki jedzenia, odpowiada rolkowa szczotka wspomagana siłą ssącą. Używając W90 możemy sprzątać twarde podłogi każdego typu – wykonane nie tylko z kafelków czy kamienia, ale też drewna, laminatu, linoleum, winylu czy marmuru. Podczas sprzątania możemy kontrolować wilgotność szczotki czyszczącej, rozpylając tyle czystej wody, ile potrzebujemy za pomocą dedykowanego przycisku. Odkurzacz usuwa większość wilgoci z samej podłogi, dzięki czemu ta pozostaje sucha.ILIFE W90 oferuje dwa tryby czyszczenia – tryb normalny do codziennego czyszczenia, a także tryb maksymalny do głębokiego czyszczenia. Nie straszne powinny mu być więc nie tylko kurz, sierść zwierząt czy rozlane mleko, ale również zaschnięte plamy.Co istotne, ILIFE W90 jest bardzo prosty w obsłudze. Oferuje nawet komunikaty dźwiękowe i świetlne, za pośrednictwem których informuje o wskaźniku niskiego poziomu baterii, braku czystej wody w zbiorniku i nie tylko. Poza tym posiada funkcję samooczyszczenia, podczas którego samodzielnie usuwa brud czy włosy z obrotowej szczotki.ILIFE W90 to też sprzęt o ergonomicznej konstrukcji. Zadbano o jego optymalną wysokość i wysoką skrętność, a także odpowiednią budowę uchwytu z myślą o tym, aby z odkurzacza można było korzystać, nie męcząc się. Ponadto urządzenie nie jest przesadnie męczące dla uszu, gdyż generuje odgłosy o głośności nie przekraczającej 72 decybeli. Gdy nie sprzątamy, odkurzacz możemy przechowywać w stacji ładującej 3w1.Jako że ILIFE W90 jest odkurzaczem bezprzewodowym, za jego zasilanie odpowiada wbudowany akumulator składający się na 6 jednostek 3000 mAh. Po naładowaniu do 100% pozwala on na 30 minut odkurzania na mokro i na sucho, co przekłada się na 200 metrów kwadratowych zasięgu czyszczenia.Bazowa cena odkurzacza ILIFE W90 to około 1627 złotych. W ramach specjalnej rocznicowej wyprzedaży, która wystartowała dzisiaj,, i potrwa do, urządzenie można jednak kupić w cenie o 38% niższej, czyli wynoszącej okołoOczywiście z okazji wspomnianej wyprzedaży promocjami zostały objęte także inne produkty ILIFE. Na przykład, bezprzewodowy pionowy odkurzaczo sile ssącej na poziomie 21 kPa i z 1,2-litrowym pojemnikiem na kurz jest sprzedawany w cenie o 56% niższej – za 636,70 złotych.Partnerem publikacji jest marka ILIFE