Smartfony HONOR wracają na polski rynek

HONOR znowu podbije polski rynek?

Wszystko wskazuje na to, że na polskim rynku smartfonów zagości "nowy" gracz. Markaobecna w Europie od jakiegoś czasu długo zwlekała z ponownym wejściem do Polski, teraz ma się to zmienić.Jak zauważył Wojciech Piechocki z GSMONLINE , chińska marka zaczęła budować struktury, a stanowisko Account Director objęła, wcześniej związana z Huawei (Account Departament Director) oraz Orange (Global Brand Manager).Warto przypomnieć, że marka HONOR zniknęła z Polski po tym, jak(właściciel marki) został objęty amerykańskimi sankcjami. Producent skupił się na rozwoju własnego ekosystemu, a cała marka HONOR została sprzedana. Zabieg ten okazał się skuteczny, bowiem urządzenia HONOR z powodzeniem wróciły na globalny rynek i oferują usługi Google, podobniej jak inne chińskie smartfony (Xiaomi, OPPO, Vivo, OnePlus czy realme). Co ciekawe, HONOR pomimo rzekomego odcięcia od Huawei, często wypuszcza na rynek bardzo zbliżone urządzenia więc widać, że firmy bazują na podobnych łańcuchach dostaw i liniach produkcyjnych.Magdalena Zyskowska-Curyło będzie odpowiada za wprowadzenie marki Honor na polski rynek. Ma też współpracować z biurami w Chinach i Francji oraz budować strategię rozwoju biznesu nad Wisłą.Wielu Polaków z sentymentem wspomina sprzęt HONOR więc powrót może okazać się sukcesem. Firma musi oczywiście odpowiednio komunikować możliwości swoich produktów, a przede wszystkim sygnalizować, że urządzenia posiadają, w przeciwieństwie do sprzętu Huawei.Aktualna oferta produktowa HONOR wygląda coraz lepiej. W portfolio znajdziemy wiele sensownie wycenionych i dobrze wyposażonych smartfonów. Dużo dzieje się również na flagowej półce - najnowszyzdobył najwyższą ocenę w rankingu DXOMARK Mobile, który ocenia możliwości fotograficzne smartfonów.