Składany iPhone z imponującą funkcją. Zamknie ekran, jeśli...

Apple chce być innowacyjne w tej kwestii.

Składany iPhone zamknie się sam przed niepowołanym dostępem

Apple wprost uwielbia akcentować kwestie związane z bezpieczeństwem i prywatnością przy okazji premier swoich kolejnych urządzeń. Touch ID to rozwiązanie dobrze znane, którego odpowiednik ma obecnie większość smartfonów z Androidem. Chodzi tu oczywiście o czytnik linii papilarnych. Swojego rodzaju następcą Touch ID jest Face ID, czyli zaawansowana technologia skanowania twarzy. Według przecieków z amerykańskiego urzędu patentowego, pierwszy składany smartfon Apple otrzyma innowacyjny system... fizycznego blokowania dostępu do ekranu.Dokument o nazwie "Self-Retracting Display Device And Techniques for Protecting Screen using Drop Detection" (pol. samoskładające się urządzenie wyświetlające i techniki ochrony ekranu za pomocą wykrywania upadków), dostępny na stronie internetowej Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, sugeruje, iż Apple w swoim pierwszym składanym smartfonie zastosuje ciekawe zabezpieczenie w postaci fizycznej blokady dostępu. Mechanizm ma pełnić też funkcję ochronną i stanowić rozwinięcie technologii wykrywania upadków przez urządzenia Apple.Spory fragment dokumentu patentowego mówi o możliwościach składanego iPhone'a. Na przykład czujnik odpowiedzialny za zabezpieczenie przed upadkiem może składać się z akcelerometrów, żyroskopów, kompasów i/lub innych elementów wykrywających ruch. Najważniejsze wydaje się to, że odpowiednie mechanizmy są w stanie wykryć, kiedy prędkość spadania przekracza określony próg - wtedy smartfon automatycznie się zamknie, chroniąc ekran. To, czy urządzenie jest w stanie zarejestrować upadek wystarczająco szybko, aby całkowicie się zamknąć, dopiero się okaże.