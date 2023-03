Chcesz by Twój smartfon działał lepiej? Rób to, raz w tygodniu

Wszystko to za darmo.

Istnieje całkiem sporo metod mogących przyspieszyć działanie dowolnego smartfona. Te najlepsze opisywałem jakiś czas temu w osobnej publikacji, której lekturę gorąco polecam. Jeśli miałbym wybrać tylko dwie z nich, przede wszystkim zaleciłbym odinstalowanie wszystkich lub niemal wszystkich aplikacji preinstalowanych przez producenta oraz ograniczył liczbę tych instalowanych samodzielnie. Możecie też sięgnąć po rozwiązanie absolutnie najprostsze i wymagające najmniej wysiłku.Na przestrzeni dni lub tygodni zwłaszcza mniej wydajne smartfony zaczynają działać bardzo ospale. Co gorsza, spada również czas pracy na baterii. Problem ten ma trywialną solucję. Restartuj swój smartfon raz w tygodniu. To działa, naprawdę.co kilka dni są niepodważalne:Organizacje zajmujące się ochroną prywatności oraz podmioty takie jak amerykańskie NSA podają, że cykliczne restartowanie smartfona pomaga zwiększyć ochronę przed hakerami. Jak? W ten sposób deaktywuje się chociażby rootkity i niektóre inne rodzaje malware.Zrestartowanie smartfona wyczyści pamięć RAM, zwalniając zasoby znacznie lepiej niż dowolna aplikacja do tego stworzona.Zjawisko tzw. battery drain, czyli nadmiernego wyczerpywania baterii przez aplikacje jest szalenie częste. Po co sprawdzać każdą apkę z osobna i restartować ją w ustawieniach, skoro problem rozwiąże restart urządzenia?

Jak zrestartować smartfon z Androidem?

Soft reset Android

Jak zrestartować iPhone - smartfon z iOS?

Soft reset iPhone

OPPO Reno8 T. | Źrodło: Instalki.plTo kolejne powszechne zjawisko, z którym rozprawia się prosty restart. Dzięki ich wyeliminowaniu apki działają wydajniej, dzięki czemu poprawia się reponsywność całego urządzenia.Po wielu tygodniach lub wręcz miesiącach usługi systemowe mogą nie działać tak szybko, jak powinny. Restart pomaga przywrócić je do optymalnego działania.Zalet jest jeszcze więcej, ale tylko te pięć powyższych powinno przekonać większość z Was. Uparciuchów i tak nie przekonam.Przytrzymaj przycisk zasilania lub przycisk zasilania i jeden z przycisków głośności.Wybierz opcję zrestartuj / uruchom ponownie lub wyłącz smartfon.Jeśli wyłączyłeś smartfon, odczekaj ponad 30 sekund i włącz go ponownie.OnePlus 11 5G. | Źrodło: Instalki.plGdy smartfon zawiesił się lub nie da się go zrestartować poprzez powyższą metodę, przeprowadź tzw.. Zrobisz to w następujący sposób:Przytrzymaj przycisk zasilania przez ok. 10 sekund.Ponownie włącz telefon, o ile nie uruchomi się ponownie samodzielnie.Przytrzymaj przycisk zasilania i jeden z przycisków głośności.Przesuń symbol zasilania od lewej do prawej, aby wyłączyć urządzenie.Włącz urządzenie ponownie przyciskiem zasilania po ponad 30 sekundach od wyłączenia.iPhone 14. | Źrodło: Instalki.plPowyższa metoda działa w przypadku iPhone X, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 i iPhone 14 . Posiadacze starszych urządzeń powinni zastosować się do następujących wskazówek:Przytrzymaj przycisk zasilania.Przesuń symbol zasilania od lewej do prawej, aby wyłączyć urządzenie.Włącz urządzenie ponownie przyciskiem zasilania po ponad 30 sekundach od wyłączenia.Czasami może się zdarzyć, że optymalnym rozwiązaniem jest. Trzeba go zrobić w sytuacji, gdy urządzenie zawiesi się, ale można również przeprowadzić go po to, aby ponownie uruchomić telefon. Soft reset iPhone z iOS 16 przeprowadzisz w następujący sposób:Naciśnij i szybko zwolnij przycisk zwiększania głośności.Naciśnij i szybko zwolnij przycisk zmniejszania głośności.Naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny.Gdy na ekranie pojawi się logo Apple, zwolnij przycisk boczny.Źródło: mat. własny, zdj. tyt. Huawei Nova 10 Pro - fot. Instalki.pl