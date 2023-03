Tani ekspres do kawy i LEGO w Lidlu. Wyprzedaż rusza już 20.03

Grzech nie rzucić okiem.

Ekspres do kawy z Lidla – od 20.03

LEGO w Lidlu - 23.03

Tania elektronika w Lidlu - od 25.03

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z nowej gazetki LidlaJeżeli udacie się do Lidla 20.03 zwróćcie uwagę na inne propozycje tej samej marki.kosztuje 279 złotych, zamiast 329 złotych. Ma pojemniki na sok i miąższ oraz szczoteczkę czyszczącą. Otwór o średnicy 75 mm pozwala wyciskać sok z całych owoców.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z nowej gazetki Lidla39,99 złotych kosztuje, ważąca z dokładnością do 1 grama i z bateriami w zestawie. Do wyboru aż cztery wzory.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z nowej gazetki LidlaProdukty? Tak. 20 marca w ofercie Lidla znajdą się dwa urządzenia polskiej marki. Chodzi oz bezstopniową regulacją mocy oraz funkcją turbo za 169 złotych orazza 149 złotych z nieprzywierającą powłoką i automatyczna kontrolą temperatury.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z nowej gazetki LidlaAbsolutnym przebojem sprzedaży powinien byćrobiący kawę pod ciśnieniem 15 barów, sprzedawany w cenie 1199 złotych. Ceramiczny młynek oferuje 12 ustawień, a blok zaparzający jest wyjmowalny, dzięki czemu łatwo go czyścić.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z nowej gazetki LidlaSugerowana cena marki Philips to 1899 złotych - można tu więc mówić o sporej obniżce. W zestawie znajdują się tubka smaru, łyżka do mierzenia i pasek testowy twardości wody. Nie ma w nim jednak filtra AquaClean.Niespodzianka w Lidlu czeka na wszystkich miłośników klocków LEGO. Do sprzedaży trafi cała masa tanich zestawów. Oto pełnaod czwartku 23 marca:- 39,99 złotych- 39,99 złotych- 39,99 złotych- 39,99 złotych- 39,99 złotych- 39,99 złotych- 39,99 złotych- 39,99 złotych- 59,90 złotych- 59,90 złotych- 59,90 złotych- 79,90 złotych- 79,90 złotych- 79,90 złotych- 79,90 złotychŹródło: mat. własny - zrzut ekranu z nowej gazetki LidlaWreszcie, od soboty 25.03 w Lidlu na sklepowych półkach zagoszcząz ceramiczną stopą GlidePro i potrójnym systemem antywapiennym za 129 złotych orazza 349 złotych. O ile odkurzacz przewodowy to już trochę relikt przeszłości, to żelazko wydaje się całkiem, całkiem.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z nowej gazetki LidlaWszystkie oferty są limitowane w czasie i występują do wyczerpania zapasów.Udanych łowów!Źródło: mat. własny z najnowszej gazetki Lidla