Premiera Blackview Tab 16 - tabletu z ekranem 2K

Dziś ma miejsce światowa premiera nowego tabletu markiwyposażonego w 11-calowy ekran o rozdzielczości 2K, 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Przekonaj się, co jeszcze to urządzenie oferuje i skorzystaj ze specjalnej promocji przygotowanej na jego debiut w platformie AliExpress.Najważniejszą cechą tabletu Blackwiew Tab 16 jest 11-calowy ekrano rozdzielczości(2000 x 1200 pikseli). Jest to oczywiście ekran dotykowy. Z urządzenia można jednak korzystać w trybie PC – wystarczy dokupić do zestawu klawiaturę i mysz, które można sparować z urządzeniem za pośrednictwemWyświetlacz tabletu może działać w trzech różnych trybach – w trybie dedykowanym komfortowemu czytaniu, w trybie dedykowanym zdrowiu oczu, a także w trybie ciemnym. Warto też wspomnieć, że posiada on certyfikacjęw zakresie ochrony przed wpływem światła niebieskiego.Z przodu tabletu znalazł się aparat o rozdzielczości 8 MP, zaś z tyłu o rozdzielczości 13 MP. Sensory te umożliwią nie tylko wykonywanie zdjęć, ale też skanowanie dokumentów czy branie udziału w konferencjach wideo. Przednia kamera pozwala też na odblokowywanie urządzenia poprzez rozpoznawanie twarzy.Blackwiew Tab 16 zaprojektowano zarówno z myślą o pracy, jak i rozrywce. Na urządzeniu zainstalowany jest pakiet biurowy. Nie zabrakło też wsparcia dla standardu Widevine L1 niezbędnego do strumieniowania treści z takich platform jakw wysokiej jakości.Wewnątrz tabletu znalazł się 8-rdzeniowy procesorwraz z. Urządzenie jest jednak w stanie wirtualnie rozszerzać pamięć RAM do 14 GB. Pamięć na dane można zaś poszerzyć z użyciem karty micro SD o pojemności do 1 TB.Tablet został wyposażony w baterię o pojemności, która pozwala na korzystanie z niego przez około 18 godzin bez dostępu do zasilania sieciowego. Blackwiew Tab 16 obsługuje, a 30 minut ładowania powinno gwarantować 4 godziny użytkowania.Blackwiew Tab 16 pracuje pod kontrolą systemubazującego na systemie. Obsługuje on łączność Wi-Fi 5, Bluetooth, a także GPS, GLONASS, Galileo i BeiDou. Wewnątrz urządzenia możemy umieścić dwie karty SIM lub pojedynczą kartę SIM i kartę micro SD.Blackview Tab 16 jest już dostępny w sprzedaży w oficjalnym sklepie Blackview na AliExpress. Odtablet można zakupić w specjalnej, promocyjnej cenie wynoszącej od 1099,91 złotych Urządzenie sprzedawane jest w kilku wersjach kolorystycznych – szarej, niebieskiej oraz zielonej. JegoŹródło: artykuł sponsorowany