OnePlus 11, czyli kwintesencja opłacalności na rynku flagowców

OnePlus 11 - specyfikacja i parametry

OnePlus 11 5G 8/128 - 4199 złotych

OnePlus 11 5G 16/256 GB - 4599 złotych

Flagowiec stworzony do intensywnego użytkowania

Z pewnością zdążyliście już zauważyć, że sytuacja na rynku mobilnym nie jest łaskawa dla konsumentów. Smartfony są coraz droższe, a osoby szukające sprzętu z wyższej półki muszą coraz głębiej sięgać do kieszeni. Widać to szczególnie na rynku flagowców.W opozycji do tego trendu stanęła w tym roku marka OnePlus, a “jedenastka” to doskonały przykład, że można stworzyć rozsądnie wyceniony smartfon, który będzie naszpikowany cechami, które realnie przydatne są w codziennym użytkowaniu.Widząc ceny flagowców można złapać się za głowę - smartfony wycenione w przedziale od 6000 do 8000 zł to dziś przykra norma. Tymczasem podstawowa wersja OnePlus 11 kosztuje 4199 zł, a sam smartfon w wielu aspektach nie ustępuje, a nawet przewyższa konkurentów. To po prostu sprzęt, który działa jak trzeba, dający mnóstwo frajdy z użytkowania.Producenci pchają do flagowych smartfonów praktycznie wszystko, co obecnie oferuje technologia, a skutkuje to oczywiście zaporową ceną. Wielu z tych funkcji nie wykorzystamy na co dzień. OnePlus podszedł do sprawy inaczej, skupiając się na cechach, które są najbardziej pożądane przez użytkowników. I taki kierunek rozwoju branży mi się podoba.Zastanawiasz się, czy warto kupić OnePlus 11 zamiast drogiego flagowca? Chcesz wiedzieć, jak spisuje się w codziennym użytkowaniu? Koniecznie obejrzyj materiał wideo załączony poniżej.OnePlus 11 wykorzystuje 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1440x3216 pikseli i częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz. Co ważne, adaptacyjna częstotliwość odświeżania działa tu w szerokim zakresie 1-120 Hz. Jest też szalenie przydatna funkcja Always On Display 1 Hz, obsługa Dolby Vision i HDR. Ekran jest lekko zakrzywiony i prezentuje się naprawdę ładnie, pokrywając 92,7% frontu urządzenia.O wydajność OnePlus 11 dba flagowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, współpracujący z 8/12/16 GB pamięci LPDDR5X oraz 128/256/512 GB szybkiej pamięci na dane UFS 4.0. Głośniki stereo wspierają tu standard Dolby Atmos. Czytnik linii papilarnych? Tak, wbudowany w ekran.Na miłośników fotografii mobilnej czeka doprawdy zacny zestaw aparatów. OnePlus po raz kolejny współpracował w tej kwestii z firmą Hasselblad.OnePlus 11 to także szeroka obsługa najnowszych standardów łączności: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC i systemów satelitarnych GPS, Galileo, Beidou, GLONASS i QZSS.Ku uciesze fanów marki, na swoje miejsce wrócił trójpozycyjny fizyczny przełącznik, pozwalający szybko wyciszyć wibracje i dźwięki, zostawić włączone tylko wibracje lub aktywować i dźwięk i wibracje. Dobre wieści dotyczą także baterii. OnePlus 11 ma baterię o pojemności 5000 mAh i wspiera szybkie ładowanie SuperVOOC z mocą aż 100 W. I tak, ładowarka jest w zestawie.OnePlus 11 będzie odpowiednim sprzętem dla osób szukających smartfona do intensywnego użytkowania. Urządzenie broni się przede wszystkim topową wydajnością idącą w parze z wysoką kulturą pracy i płynnie działającym oprogramowaniem, które w dodatku będzie wspierane i aktualizowane przez producenta przez wiele lat. Nie bez znaczenia jest również fantastyczny ekran, świetna żywotność akumulatora oraz 100-watowe ładowanie.OnePlus 11 to po prostu pewniak wśród flagowców z Androidem, którego cena została odpowiednio zbalansowana, aby dostarczyć zestaw najbardziej użytecznych funkcji. Jeżeli bezprzewodowe ładowanie i wodoszczelna obudowa nie są twoimi priorytetami, jedenastka będzie świetnym wyborem.