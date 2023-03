Jak duże telewizory kupujemy? Samsung podał dane

Rośnie popyt na większe ekrany

Smart TV na niemal każdym telewizorze

Jak duży telewizor wybrać? To częste pytanie padające podczas podejmowania decyzji związanej z zakupem nowego odbiornika. Okazuje się, że konsumenci w Polsce decydują się na coraz większe ekrany.Jak poinformował Samsung, model Neo QLED QN91B cieszył się dużym zainteresowaniem w 2022 roku. Według danych popularnego producenta,sprzedaży tego modelu to telewizory o przekątnejZ najnowszych danych wynika, że w 2022 roku telewizory Neo QLED QN91B o przekątnej 65” i większe stanowiły aż 49 proc. sprzedaży tej serii. Tym samym w porównaniu z 2021 rokiem nieznacznie spadło zainteresowanie mniejszymi przekątnymi, w tym modelem QN91B w rozmiarze 55”.Ciekawie wyglądają również dane na temat powszechności rozwiązań Smart TV. Pod koniec 2022 roku w Polsce było blisko 2,6 mln aktywnych telewizorów Samsung Smart TV. Samsung szacuje, że w tym roku liczba aktywnych Smart TV z systemem TIZEN i jego poprzednikiem przekroczy w Polsce 3 mln. Już w 2022 roku 4 na 5 kupionych telewizorów Samsung Smart TV podłączanych było do sieci i aktywnie wykorzystywanych.