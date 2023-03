Wygląd premium i piękne zdjęcia. Seria Xiaomi 13 zaskakuje

Xiaomi 13 Pro w kolorze Ceramic Black

Topowa wydajność na pokładzie

Seria Xiaomi 13 objęta jest 5-letnim okresem aktualizacji poprawek bezpieczeństwa

Xiaomi 13 dostarczany jest z ładowarką 67W

Flagowe wrażenia wizualne

Xiaomi 13 z ekranem o przekątnej 6,36 cala

Mistrzowski system kamer Leica

Style fotografowania Leica w Xiaomi 13

Tryb portretowy 50 mm / 75 mm

czarno biały 35 mm

Xiaomi bez kompromisów zdobywa segment premium

Polerowane, płaskie krawędzie zapewniają komfortowy uchwyt. a na estetykę i ergonomię projektu wpływają również zaokrąglone rogi obudowy.Xiaomi 13 Pro dostępny w kolorze Ceramic Black to propozycja dla osób szukających nie tylko najlepszych fotograficznych doświadczeń, ale i ceniących topową jakość wykonania. Do dyspozycji otrzymujemy bowiem znakomicie uformowaną obudowę, która została zakrzywiona z tyłu i przodu.Przedni panel chroni szkło Corning Gorilla Glass Victus, a z tyłu dzieje się jeszcze więcej. Producent zastosował bioceramiczny materiał, który łączy w sobie elegancję i wytrzymałość. Tutaj również otrzymujemy certyfikację IP68.Testując Xiaomi 13 stwierdziłem, że jest to flagowiec kompletny, a potwierdzeniem tej tezy jest topowy procesor Snapdragon 8 Gen 2. To najlepsza jednostka, jaką obecnie możecie znaleźć w smartfonach z Androidem, a wydajny system chłodzenia sprawia, że urządzenie działa naprawdę niezawodnie, płynnie i piekielnie szybko.Xiaomi 13 oferuje 8 GB pamięci RAM LPDDR5X i 256 GB pamięci masowej w standardzie UFS 4.0. Taki zestaw to gwarancja niezawodnej pracy na pełnych obrotach przez kilka lat.Warto pamiętać, że w przypadku flagowców niezwykle istotną kwestią jest wsparcie ze strony producenta. Nie ma sensu kupować smartfona, który po 2 latach przestanie otrzymywać aktualizacje. Najnowsza seria od Xiaomi utrzymuje wysokie standardy jakości w tym zakresie - Xiaomi 13 Pro i Xiaomi 13 otrzymają trzy generacje aktualizacji systemu Android wraz z 5-letnim okresem aktualizacji poprawek bezpieczeństwa.Sporym rozczarowaniem na rynku smartfonów jest fakt, że niektórzy producenci przestali dołączać ładowarki do zestawu. Użytkownicy kupujący najnowsze flagowce Xiaomi na szczęście nie muszą się tym martwić. Ładowarka jest w zestawie i to nie byle jaka.W przypadku kompaktowego Xiaomi 13 otrzymujemy solidny i kompletny zestaw: ładowanie przewodowe 67W, bezprzewodowe 50W i 10W zwrotne do ładowania akcesoriów.Baterię do pełna za pomocą dołączonej do zestawu ładowarki naładujemy w około 40 minut, ale w zaledwie 30 minut uzyskamy nawet 80%.Mocniejszy Xiaomi 13 Pro wspiera technologię 120W Xiaomi HyperCharge, co oznacza, że baterię 4820 mAh naładujemy do pełna nawet w 19 minut. To naprawdę imponujący wynik, a na rynku wciąż jest niewiele urządzeń z tak szybkim ładowaniem.Bez wątpienia wyświetlacz Xiaomi 13 o przekątnej 6,36 cala spodoba się osobom preferującym płaskie panele. Panel cechują flagowe parametry: rozdzielczość FHD+ (1080 x 2400 px, proporcje 20:9, ~414 ppi), dynamiczna częstotliwość odświeżania 120 / 60Hz, próbkowanie dotyku 240Hz, jasność 1200 nitów (szczytowo 1900 nitów). Nie zabrakło oczywiście wsparcia dla najważniejszych standardów związanych z odtwarzaniem wideo, jak HDR10+, HDR10 i HLG.Z kolei model Pro oferuje dynamiczny wyświetlacz AMOLED 6,73" WQHD+ 120Hz, który przypadnie do gustu osobom preferującym większe i zakrzywione ekrany.Na uwagę zasługuje tutaj technologia LTPO, dzięki której wyświetlacz osiąga adaptacyjną częstotliwość odświeżania 1-120 Hz, zapewniając płynniejsze działanie i większą efektywność energetyczną.Możliwości fotograficzne w smartfonach wciąż budzą emocje, a z każdym rokiem otrzymujemy rozwiązania pozwalające uchwycić jeszcze ładniejsze kadry. Xiaomi tym razem podniosło poprzeczkę na kolejny poziom oferując w swoich flagowcach system kamer Leica.Xiaomi 13 wyposażono w aparat główny Leica 50MP z profesjonalnym obiektywem optycznym, który sprawdzi się dosłownie w każdych warunkach. Zdjęcia są pełne detali, a kolory naturalnie odwzorowane.System kamer to efekt współpracy obu firm zarówno od strony sprzętu, jak i oprogramowania i daje to naprawdę wymierne efekty. W aplikacji aparatu znajdziemy dwa różne style fotografowania – Leica Vibrant i Leica Authentic, oba zachowują odpowiednie odwzorowanie detali i nasycenie obrazu, ale różnią się nieco temperaturą barw.Smaczków związanych z marką Leica jest oczywiście więcej. Do ciekawych funkcji należą też różnorodne filtry Leica, znak wodny Leica oraz klasyczny dźwięk spustu migawki aparatów niemieckiej marki.Slogan kampanii Xiaomi 13 brzmi “Twoje Dzieło Sztuki” i nie są to słowa rzucone na wiatr. Fotografując najnowszym flagowcem można wydobyć prawdziwe piękno zarówno w zdjęciach architektury, jak i portretach.Szalenie ciekawie prezentują się tutaj możliwości związane z fotografią portretową. W dedykowanym trybie możemy wybrać gotowe ustawienia Pro do robienia portretów: czarno biały 35 mm, wirujący bokeh 50 mm, portret 75 mm i nieostrość 90 mm.Warto też wspomnieć, że ambasadorem serii został, światowej sławy fotograf, pierwszy laureat nagrody Leica Hall of Fame i ambasador marki Leica.Zestaw aparatów w Xiaomi 13 Pro różni się od tych, zastosowanych w “zwykłej” trzynastce. System aparatów obejmujący zakres ogniskowych od 14 mm do 75 mm składa się z 23-milimetrowego szerokokątnego aparatu głównego z bardzo dużą 1-calową matrycą IMX989, 75-milimetrowego ruchomego teleobiektywu oraz 14-milimetrowego aparatu ultraszerokokątnego. Wcześniej sensor IMX989 zastosowany został w modelu Xiaomi 12S Ultra Co ważne, oba smartfony pozwalają na ręczne dostosowanie parametrów fotografowania w trybie Pro. Xiaomi 13 Pro obsługuje format 10-Bit RAW DNG Camera i profile kolorów stworzone przez Adobe dając większe pole do edycji w Photoshopie i Lightroomie.Najnowsze smartfony z serii Xiaomi 13 mają wszystko, czego należy oczekiwać od urządzeń z segmentu premium. Oba modele są świetnie wykonane, posiadają certyfikat wodoszczelności IP68 i charakteryzują się ciekawym designem.Wybór pomiędzy nimi nie jest łatwy i sprowadza się do indywidualnych preferencji dotyczących wielkości ekranu i możliwości fotograficznych. Osobiście bardziej doceniam kompaktową obudowę w Xiaomi 13 z płaskimi ramkami, z drugiej strony 1-calowa matryca IMX989 w Xiaomi 13 Pro napędza moje fotograficzne zainteresowania.Na szczęście, niezależnie od wybranego modelu można liczyć na topową wydajność gwarantowaną przez procesor Snapdragon 8 Gen 2 oraz szybką pamięć w standardzie UFS 4.0.Decydując się na zakup smartfona z segmentu premium warto też zwrócić uwagę na aktualizacje oprogramowania. Najnowsze flagowce Xiaomi dostarczane są z systemem Android 13 z nakładką MIUI 14, a użytkownicy mogą liczyć na trzy generacje aktualizacji Androida wraz z 5-letnim okresem aktualizacji poprawek bezpieczeństwa.Xiaomi w tym roku pokazało, że doskonale odnajduje się na rynku smartfonów premium, a najnowsze modele z pewnością zadowolą każdego, kto szuka solidnego i dobrze działającego urządzenia z unikalnymi możliwościami fotograficznym.