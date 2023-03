OPPO Pad Air - niedrogi, multimedialny tablet debiutuje w Polsce

OPPO Pad Air – pierwszy tablet w ekosystemie OPPO

OPPO Pad Air - cena w Polsce

Chińska marka OPPO wprowadziła właśnie na polski rynek swój pierwszy tablet. Jak podkreśla producent, OPPO Pad Air to urządzenie wyróżniające się autorskim wykończeniem OPPO Glow, wysokiej jakości dźwiękiem audio w technologii DOLBY Atmos oraz poczwórnymi głośnikami stereo. Wyróżnikiem jest też wyświetlacz o rozdzielczości 2K.Najnowszy OPPO Pad Air wyróżnia się smukłym designem, całość ważyi ma 6,94 mm grubości. Według producenta, metalowe plecki z efektem OPPO Glow nie tylko nadają unikalnego wyglądu tabletowi, ale również zapobiegają powstawaniu odcisków palców, a ich antypoślizgowa faktura sprawia, że urządzenie pewniej leży, dopasowując się do dłoni użytkownika.Na froncie znajdziemy 10,36-calowy wyświetlacz 2K (2000 x 1200 px) 60 Hz z certyfikatem TÜV Rheinland Eye Comfort, który zapewnia ochronę oczu przy niskiej emisji światła niebieskiego. Ponadto 10-bitowy ekran tabletu jest w stanie wyświetlić miliard kolorów.Na pokładzie znajdziemy aparat tylny 8 MP oraz przedni 5 MP. Miłośników multimediów z pewnością ucieszą cztery głośniki stereo działające w technologii Dolby Atmos.Za wydajność odpowiada sprawdzony i popularny procesor. Ponadto tablet został wyposażony w baterię o pojemności, o mocy 18 W. Żywotność baterii według producenta wygląda następująco: oglądanie filmów do 12 godzin, uczestniczenie w wideokonferencjach do 15 godzin oraz czytanie e-booków przez 16 godzin.Co z pamięcią? Tutaj mogłoby być lepiej szczególnie jeżeli chodzi o RAM. W Polsce są dostępne modele w konfiguracji: 4 GB RAM i 128 GB pamięci na dane oraz 4 GB RAM i 64 GB pamięci na dane z możliwością rozszerzenia pamięci RAM o maksymalnie 3 GB. W tablecie OPPO jest również wejście na kartę MicroSD do 512 GB.OPPO Pad Air trafił na polski rynek z systemem ColorOS przeznaczonym do tabletów. Dzięki funkcji Multi-Screen Connect, możliwe jest łatwe zarządzanie plikami, powiadomieniami i innymi czynnościami między urządzeniami. Inne przydatne funkcje w oprogramowaniu to: dzielony ekran, elastyczne okna czy szybkie łączenieOPPO Pad Air jest dostępny w Polsce w kolorze szarym. Już teraz można go kupić w sklepie Media Expert w konfiguracji 4 GB i 128 GB pamięci na dane w cenie. Niedługo pojawi się również w sklepiew wersji 4 GB i 64 GB pamięci na daneŹródło: OPPO