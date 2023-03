Samsung Galaxy A54 5G i Galaxy A34 5G oficjalnie w Polsce. Drożyzna na horyzoncie

Samsung Galaxy A54 5G

Aparat ultraszerokokątny 12 MP (F2.2, FF)

Aparat główny 50 MP (F1.8, AF, OIS)

Aparat makro 5 MP (F2.4, FF)

Aparat przedni 32 MP (F2.2)

Samsung Galaxy A34 5G

Za wydajność opowiada procesor Exynos 1380 współpracujący z układem graficznym Mali-G68 MP5 i wspierający sieć 5G oraz Wi-Fi 802.11ax. Wydajność tej jednostki jest zagadką, ale pierwsze testy nie napawają optymizmem. W teście AnTuTu 9 układ uzyskał zaledwie 507 363 p. Na tej półce nowej znajdziemy zdecydowanie wydajniejsze urządzenia. Galaxy A54 5G oferowany jest w dwóch wariantach: 8 GB + 128 GB lub 8 GB + 256 GB, a pamięć możemy za pomocą karty microSD o pojemności do 1 TB. Smartfon występuje w czterech wersjach kolorystycznych: limonkowej, czarnej, fioletowej i białej. Wodo- i pyłoodporność Galaxy A54 5G potwierdza klasa odporności IP67.Najciekawszym elementem zestawu aparatów jest(optyczna stabilizacja obrazu). Zestaw aparatów wygląda następująco:Bateria 5 000 mAh wspiera dość wolne ładowanie przewodowe, a sporym zawodem jest brak ładowarki w zestawie sprzedażowym. W pudełku znajdziemy jedynie przewód zasilający.Galaxy A54 5G podrożał względem swojego poprzednika i pokazuje, że średniaki wycenione na blisko 2500 zł to rynkowy standard w 2023 roku. Wersję 8/128GB wyceniono na, a mocniejszy wariant kosztujeDecydując się na zakup jednego z nowych smartfonów Galaxy A w ramach premierowej promocji – od 15 marca do 2 kwietnia – grafitowe słuchawki Galaxy Buds2 można otrzymać w prezencie. Smartfony pojawią się w regularnej sprzedaży 31 marca 2023 roku.Nowy Galaxy A34 5G wyróżnia się przede wszystkim dobrym ekranem. Otrzymujemy 6,6-calowy wyświetlacz Super AMOLED o wysokiej jasności 1000 nitów. Za wydajność odpowiada układ MediaTek Dimensity 1080, otrzymujemy 6 GB RAM oraz 128 lub 256 GB pamięci masowej (możliwość rozszerzenia kartą microSD o pojemności do 1 TB).