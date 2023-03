Świat z dwóch perspektyw. OPPO Reno8 T z zaskakującą funkcją mikroskopu

Poznaj jego fotograficzne możliwości.

Urządzenie niepozorne

Aparaty o zaskakujących możliwościach

Świat w skali mikro

Aby wykonać świetne zdjęcia, wcale nie potrzeba drogiego aparatu fotograficznego z drogim obiektywem. Imponujące, ciekawe i po prostu ładne fotografie można wykonać także z pomocą aparatu smartfona. Ba, możliwości aparatów w smartfonach są tak zaawansowane, że niektóre z nich pozwalają na spojrzenie na świat z zupełnie nowej perspektywy, która dotychczas była zarezerwowana tylko dla mikroskopów. Nie wierzysz? Udowodnię Ci to na przykładzie smartfona OPPO Reno8 T OPPO Reno8 T to smartfon z ciekawym zestawem aparatów. Z przodu dysponuje sensorem o rozdzielczości 32 MP i przesłonie f/2.4, którego pole widzenia wynosi 89 stopni. Z tyłu zastosowano w nim zaś obsługujący autofokus sensor o rozdzielczości aż 100 MP i przesłonie f/1.7, czujnik do pomiaru głębi z przysłoną f/2.4, a także… sensor z mikroobiektywem, który pozwala dostrzec szczegóły i elementy niewidoczne gołym okiem, w zbliżeniu 20x i 40x.Tak, na rynku nie brakuje smartfonów, które oferują jeszcze bardziej imponujące zespoły aparatów. OPPO Reno8 T pozwala jednak rejestrować naprawdę świetne ujęcia – mimo że jest smartfonem ze średniej półki. Pokazuje to, jak niewiele trzeba, by fotograficznie się spełnić.Jak wspomniałam, główną jednostkę tylnego aparatu OPPO Reno8 T stanowi sensor o rozdzielczości 100 MP i przesłonie f/1.7 z autofokusem. Wykorzystując technologię łączenia pikseli, smartfon rejestruje z jego pomocą zdjęcia o rozdzielczości 12 MP. Rozwiązanie to pozwala nawet przy użyciu niewielkiej matrycy uzyskanie jasnego i szczegółowego zdjęcia – o znacznie lepszej jakości niż matryca o natywnej rozdzielczości 12 MP. Do naszej dyspozycji oddano specjalny tryb Ekstra HD, w którym zdjęcia zapisywane są w rozdzielczości 100 MP. Uwierz mi jednak, że zdjęcia o rozdzielczości 12 MP są bardziej szczegółowe, a przy tym ważą dużo mniej.Główny aparat OPPO Reno8 T najlepiej sprawdza się rzecz jasna w dzień, gdy do jego matrycy dociera więcej światła. Jednak zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń z jego pomocą można uchwycić ciekawe, robiące wrażenie ujęcia.Oczywiście, na zdjęciach wykonanych głównym aparatem w trybie podstawowym nocą jesteśmy w stanie zobaczyć delikatne zaszumienie. Ustawienia trybu Pro pozwalają jednak wyciągnąć z jego matrycy wszystko, co się da. Sięgnij po długi czas ekspozycji i niskie ISO, a będziesz w stanie uzyskać naprawdę niesamowite i zaskakujące efekty, tak jak ja.Istotny jest fakt, że czujnik głębi zastosowany w tylnym aparacie OPPO Reno8 T bardzo dobrze sprawdza się w fotografii portretowej. Za sprawą tego czujnika aparat rozmywa tło, wyróżniając z niego bohatera zdjęcia. W przypadku tego smartfona możemy nawet skorzystać z przeróżnych efektów wpływających na to, w jaki sposób tło jest rozmywane. Na przykład, efekt Bokeh zamienia nieostre obiekty w tle w niewielkie plamki.Z możliwości OPPO Reno8 T będziesz zadowolony również, jeśli jesteś miłośnikiem selfie. Sensor o rozdzielczości 32 MP pozwoli Ci uchwycić swoją twarz na zdjęciach szczegółowych, kontrastowych i o dobrym odwzorowaniu barw.Chociaż sensorowi przedniemu czujnik głębi nie towarzyszy, w parze z nim również możemy skorzystać z trybu portretowego, który rozmyje dla nas tło software’owo. Ważne jest też to, że fotografując aparatem przednim, możemy doświetlić swoją twarz ekranem, co przydaje się zarówno w nocy, jak i w gorszych warunkach oświetleniowych za dnia.Aparat z mikroobiektywem jest w OPPO Reno8 T wisienką na torcie. Udostępnia on bowiem w aplikacji aparatu urządzenia funkcję mikroskopu, którą może pochwalić się niewiele urządzeń. Dzięki tej funkcji możesz ponownie poczuć się jak dziecko dopiero co odkrywające świat – z tym że tym razem możesz wziąć się za odkrywanie świata w skali mikro.Mikroobiektyw w OPPO Reno8 T oferuje zbliżenie 20x i 40x. Nie zajrzysz zatem z jego pomocą do wnętrza tkanek i komórek, ale dostrzeżesz z dzięki niemu wiele niedostrzegalnych gołym okiem szczegółów – warstwy kryształka soli, piksele matrycy monitora, niedoskonałości na powierzchniach monet, niewielkie wypustki na liściach roślin i wiele, wiele więcej. Z pewnością szczegóły Cię te zaskoczą.