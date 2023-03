XB402 Titan - ten nowy powerbank naładuje nawet laptopa

Powerbank XB402 Titan z Power Delivery o mocy 140 W

Holenderski producent Xtorm specjalizujący się w segmencie powerbanków, ładowarek, stacji ładujących, kabli i różnego rodzaju adapterów, wprowadził właśnie na polski rynek nowy produkt. Powerbankmoże pochwalić się pojemnością 24000 mAh. Obsługuje ładowanie przelotowe, a uwagę zwraca dyskretny wyświetlacz LED w pikselowym stylu retro.XB402 Titan dysponuje czterema obustronnymi gniazdami. Pojemność akumulatora wynosi(nieco mniej niż testowany niedawno Green Cell GC PowerPlay Ultra ). Jeden z portów USB-C o mocy 140 W jest zoptymalizowany do ładowania laptopów i może w pełni zasilić ich baterię w zaledwie półtorej godziny.Jak podaje producent, testy wykazały, że jest w stanie naładować MacBooka Pro do połowy stanu baterii w pół godziny. Pozostałe wejścia USB-C są przeznaczone do zasilania innych urządzeń mobilnych. Warto też zaznaczyć, że każdy port obsługuje technologię Power Delivery.Interesującym elementem konstrukcji jest wyświetlacz LED, pokazujący stan naładowania baterii. Jego pikselowa konstrukcja inspirowana stylem retro na pewno ucieszy wszystkich sentymentalnych fanów technologii z dawnych lat.Omawiany powerbank obsługuje ładowanie przelotowe. W praktyce oznacza to, że można zasilać za jego pomocą sprzęt nawet wtedy, gdy on sam jest właśnie uzupełniany energią. To ostatnie umożliwia dołączony do zestawu magnetyczny, pleciony i wytrzymały kabel. Sam proces uzyskiwania pełnej energetycznej gotowości zajmuje półtorej godziny.Jeśli chodzi o konstrukcję obudowy, producent zastosował nietypowe rozwiązanie, gdyż z boku urządzenia wydrążono specjalny podłużny schowek na kabel ładujący. Przewód trzyma się uchwytu dzięki magnesowi. W ten sposób możemy go szybko wyjąć i użyć, nie musimy też martwić się o wyłamanie jakichkolwiek elementów.Wymiary urządzenia to 19 cm długości, 9 cm szerokości i 3 cm wysokości, zaś waży 833 g. Powerbanko mocy 140 W jest oferowany na polskim rynku w sugerowanej cenie detalicznej. Dostępna jest też podobna wersja XB401 Titan o mocy 60 W. Dysponuje ona taką samą pojemnością akumulatora i trzema portami USB-C, a potrafi w pełni naładować laptop w dwie godziny. Zapłacimy za nią 719 zł.Źródło: Xtorm