Te nowe płyty Blu-ray są długowieczne. Będą działać przez setki lat

Japońska firma Pioneer zdecydowała się na opracowanie dysków Blu-ray opatrzonych gwarancją przechowywania danych przez co najmniej sto lat. Wykonanie takiego kroku podyktowane jest obowiązującą na terenie kraju ustawą, której przepisy wskazują na konieczność trzymania niektórych danych w formie elektronicznej przez określony czas. Wyprodukowanie specjalnych nośników to niejako wyjście naprzeciw oczekiwaniom nie tylko rządu, ale także wybranych konsumentów. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że korporacje świadomie skracają żywotność produkowanych przedmiotów. Widać to szczególnie na przykładzie sprzętów RTV i AGD – praktyki te są na szczęście coraz bardziej nagłaśniane i krytykowane. Szkodzą one bowiem nie tylko konsumentom (oraz ich portfelom), ale także środowisku. Koncerny patrzą na te zmiany dosyć krzywo, gdyż im więcej czasu dane urządzanie podziała, tym rzadziej klienci będą sięgać po nowości. To chyba dosyć oczywista zależność.



Czasami pojawiają się jednak wyjątki od reguły i o nich też można czasami usłyszeć. Jednym z nich zdaje się być japoński producent Pioneer – firma postanowiła bowiem wyprodukować dyski Blu-ray będące zgodne z zapisami lokalnej ustawy Japan’s Electronic Books Preservation Act wymagającej przechowywania pewnych danych podatkowych w formie elektronicznej przez co najmniej 100 lat. Oczywistym jest, iż typowe dyski twarde/optyczne zazwyczaj nie przetrwają aż tak długiego okresu. Praca w urzędach bądź firmach wiąże się więc z regularną migracją informacji na nowsze nośniki.



Pioneer znalazł na to rozwiązanie i nowe dyski BD-R o pojemności 25 GB zostały opatrzone oznaczeniem „DM for Archive” spełniając przy tym rządową normę jakości gwarantującą długowieczność (JIS X6257). Ich koszt jest jednak nieco wyższy, gdyż za trzy płyty należy zapłacić około 16 dolarów. Dodatkowo zaleca się, by użytkownicy przechowywali je w budynkach chronionych przed pożarem, trzęsieniem ziemi i powodzią, gdzie możliwa jest kontrola temperatury oraz wilgotności. Oczywiście nośniki przeznaczone są w głównej mierze dla klientów korporacyjnych i rządowych, więc spełnienie norm nie powinno być wielkim problemem.



To jednak nie koniec interesujących informacji. Przy okazji ogłoszono debiut wyjątkowego napędu optycznego Blu-ray w postaci BDR-WX01DM (on też spełnia wymogi spisane w wyżej opisanej ustawie). Jest on wyjątkowy głównie z powodu wykorzystanych przy jego produkcji materiałów. Mowa tu o trwałych układach mechanicznych oraz konstrukcji wyposażonej w osłonę przeciwpyłową. Zapewniono także kompatybilność z nośnikami M-disc stworzonymi z węgla szklistego mogącego wytrzymać nawet 1000 lat. Dlatego też nie powinna dziwić wysoka cena wynosząca około 450 dolarów.



Przedstawione wyżej produkty najprawdopodobniej nie opuszczą japońskiego rynku, a szkoda. Zapewnienie odpowiednio długiej żywotności jakichkolwiek nowości powinno stać się normą również na terenie Unii Europejskiej.



