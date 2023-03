iPhone 14 Plus kontra Samsung Galaxy S23+. Porównanie flagowców

Porównanie iPhone 14 Plus i Samsung S23+

Procesor: Snapdragon 8 Gen 2 dla Galaxy

Ekran: 6.6” Dynamic AMOLED 2X / 1200 nitów

Rozdzielczość: 2340 x 1080 px (Flat FHD+)

Szkło Corning Gorilla Glass Victus 2

Wymiary: 157.8 x 76.2 x 7.6 mm

Waga: 195g

Pamięć: 8/256GB lub 8/512GB

Aparat ultraszerokokątny 12 MP (f/2.2, 13mm, 120˚)

Aparat główny 50 MP (f/1.8, 24mm)

Teleobiektyw 10 MP (f/2.4, 70mm)

Aparat przedni 12 MP (f/2.2, 26mm)

Bateria: 4700 mAh

Do 27 godzin odtwarzania wideo



Samsung Galaxy S23 oraz Samsung Galaxy S23+. | Źródło: Instalki.pl

Procesor: A15 Bionic z 5-rdzeniowym GPU

Ekran: 6,7″ Super Retina OLED / 1200 nitów

Rozdzielczość: 1284 x 2778 px

Wymiary: 160.8 x 78.1 x 7.8 mm

Waga: 203g

Pamięć: 6/128GB / 6/256GB / 6/512GB

Aparat główny 12 MP, f/1.5, 26mm

Aparat ultraszerokokątny 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚

Aparat przedni: 12 MP (f/1.9, 23mm)

Bateria: 4323 mAh

Do 26 godzin odtwarzania wideo



iPhone 14 (po lewej) i iPhone 14 Plus (po prawej). | Źródło: instalki.pl

Szukając flagowca w 2023 roku wielu użytkowników myśli o zakupie sprzętu odlub. W przypadku amerykańskiego producenta, najnowsze "czternastki" dostępne są w dwóch rozmiarach (6,1 cala i 6,7 cala), również urządzeniacharakteryzują się podobnymi gabarytami (6.6” w Galaxy S23 i 6.6” w S23+). W najnowszym materiale wideo na naszym kanale YouTube skrupulatnie porównaliśmy możliwości. Który z tych smartfonów warto wybrać? Zapraszamy do oglądania.iPhone 14 Plus i Samsung S23 Plus to smartfony dla osób szukających urządzenia z dużym ekranem. Oczywiście nie są to najmocniejsze i najlepsze modele w ofercie obu producentów. W przypadku Apple najbardziej wymagający użytkownicy powinni postawić na iPhone 14 Pro Max , flagowy model Samsunga na ten rok to Galaxy S23 Ultra.Wracając jednak do porównania iPhone 14 Plus i Samsung S23 Plus - smartfony oferowane są w zbliżonej cenie, mają też podobne parametry, a różnią się przede wszystkim systemem operacyjnym. Więcej szczegółów znajdziecie w materiale wideo.Koniecznie dajcie znać w komentarzach, który smartfon wypadł lepiej i warto na niego postawić w 2023 roku.Źródło: wł.