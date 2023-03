Zamienił pokój w muzeum z retrokomputerami. Pokazał zdjęcia w sieci

Niezła kolekcja.

Pokój ze sprzętem retro

I hadn’t updated the computer lab pics in some time. pic.twitter.com/IocFzWVauv — Ice Breaker | mastodon.social/@particlesbbs (@particlesbbs) March 10, 2023

„Moja starsza siostra przyniosła kiedyś do domu wydruk z programu w języku BASIC. Byłem zafascynowany tym, że można powiedzieć komputerowi, co ma robić, używając języka, który przypomina język angielski”

„Kiedy zdałem sobie sprawę, że możesz kodować również gry, wsiąkłem bez reszty.”

Przeglądając Internet od czasu do czasu można napotkać na bardzo interesujące kolekcje, związane ze światem technologii. Osoby z rozrzewnieniem wspominające minione dekady powinny koniecznie rzucić okiem na to, co zaprezentował na fotografiach opublikowanych na Twitterze Brian Green. Mężczyzna zamienił jeden z pokojów w swoim domu w miejsce wyglądające niczym muzeum retro komputerów. Niektórzy daliby wiele za niektóre z urządzeń.Brian Green, znany w sieci pod pseudonimem Ice Breaker, pracuje na co dzień jako starszy inżynier systemów w Arkansas w Stanach Zjednoczonych. Po godzinach zajmuje się kolekcjonowaniem starych komputerów. Zaprezentowane w Internecie okazy zbierał jak sam twierdzi przez dziesięciolecia.Zainteresowania Greena sięgają 1980 roku, kiedy to po raz pierwszy użył komputeraw szkole podstawowej. Pomimo kontaktu ze sprzętem Apple, dopieroz 1982 roku podbił jego serce. Był to jego pierwszy komputer z napędem dyskowym. Nie był to sprzęt tani, zwłaszcza dla dziecka. Green pracował nań całe lato.Swoją drogą, jak pomyślę sobie, że sam sprzedałem kiedyś za bezcen Commodore 64 w idealnym stanie... Ech. Założę się, że wielu z Was sprzedało kiedyś sprzęt, który dziś cieszyłby się sporym uznaniem wśród kolekcjonerów.- wspomina Green.Dziś kolekcja starych komputerów Greena obejmuje szeroką gamę maszyn, z których najrzadszą jestz 1982 roku. Wyprodukowano tylko 10000 sztuk takich komputerów, które zostały uznane za spektakularną klapę. Najtrudniej Greenowi było natomiast zdobyć komputerWarto zwrócić uwagę na fakt, że komputerom internauty towarzyszą inne retro gadżety, w tym stare czasopisma komputerowe . No i ten plakat Ferrari F40...Źródło: Twitter, zdj. tyt. Brian Green @Twitter