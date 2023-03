iPhone 14 vs iPhone 14 Plus - różnice. Który wybrać?

Porównanie smartfonów Apple.

iPhone 14 vs iPhone 14 Plus - podobieństwa

iPhone 14 vs iPhone 14 Plus – co wybrać?

iPhone 14 w kolorze żółtym. | Źródło: mat. własnyNajtańszy iPhone 14 kosztuje 5199 złotych. Najtańszy iPhone 14 Plus to wydatek rzędu 5899 złotych. 700 złotych różnicy pomiędzy tak podobnymi do siebie telefonami to niemało.W przypadku iPhone 14 mamy do czynienia z wyświetlaczem o przekątnej 6,1 cala, natomiast iPhone 14 Plus otrzymał większy wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala. Musicie wiedzieć, że w kwestii parametrów są to niemal takie same ekrany Super Retina XDR. Niemal, bowiem ten w mniejszym iPhone 14 ma rozdzielczość 2532x1170 pikseli (460 pikseli na cal), a ten w iPhone 14 Plus - 2778x1284 piksele (458 pikseli na cal). Zagęszczenie pikseli jest nie do odróżnienia.iPhone 14 (po lewej) i iPhone 14 Plus (po prawej). | Źródło: mat. własnyJednocześnie należy pamiętać, że nie są to te same matryce co w droższych iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max. Wyświetlacze w iPhone 14 i iPhone 14 Plus mają odświeżanie na poziomie tylko 60 Hz! Do tego ich jasność maksymalna to 800 nitów, a szczytowa - 1200 nitów dla treści HDR.Wraz z różnicą w rozmiarze ekrany idzie też. iPhone 14 waży 172 gramy, a iPhone 14 Plus - 203 gramy. Da się to odczuć w dłoni.Źródło: mat. własnyiPhone 14 Plus jest w stanie przepracować odrobinkę dłużej na baterii. O ile? Teoretycznie o ok. 30 procent za sprawą baterii 4323 mAh, a więc całkiem sporo. Apple podaje, że iPhone 14 może odtwarzać wideo do 20 godzin, a iPhone 14 Plus - do 26 godzin.Oba smartfony sprzedawane są w tych samych kolorach. Do wyboru jest północ, księżycowa poświata, czerwony - (PRODUCT) Red, niebieski, fioletowy i od teraz także żółty.Źródło: mat. własnyW sprzedaży są warianty z 128, 256 lub 512 GB pamięci na dane. O wydajność obu smartfonów dba świetny czip Apple A15 Bionic z 6-rdzeniowym CPU, 5-rdzeniowym GPU i 16-rdzeniowym systemem Neural Engine.Obudowy oby urządzeń chroni warstwa Ceramic Shield z przodu, szkło z tyłu obudowy i aluminiowa ramka.Źródło: mat. własnyIdentyczny jest też zestaw aparatów - głównemu o rozdzielczości 12 Mpix towarzyszy moduł 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym. Z przodu znajduje się kamerka 12 Mpix. iPhone 14 i iPhone 14 Plus mają Face ID oraz obsługują MagSafe. Oba telefony robią identyczne zdjęcia.Wydaje mi się, że różnica sprowadza się tak naprawdę przede wszystkim do rozmiaru ekranu. Lubisz małe smartfony? Będziesz zachwycony iPhone 14. Chcesz większy ekran? Twoim wyborem powinien być iPhone 14 Plus. Czy warto dopłacić 700 złotych za większy wyświetlacz? Zdecyduj sam.Źródło: mat. własny