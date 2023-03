Jak nagrywać rozmowy na iPhone? Sprawdź to

Skoro Apple nie pozwala, to...

Niestety, oficjalna metoda w iOS nie istnieje. Apple nie pozwala nagrywać rozmów na iPhone. Na szczęście rynek nie znosi próżni i na przestrzeni minionych miesięcy powstały co najmniej dwa ciekawe projekty akcesoriów umożliwiających. Tym bardziej dopracowanym i interesującym wydaje sięSkoro Apple nie pozwala nagrywać rozmów na iOS ani systemowo, ani przez żadną aplikację, pomysłowi inżynierowie postanowili wykorzystać do tego... złączew nowoczesnych iPhone'ach. Ta magnetyczna cewka dostępna jest w kilku urządzeniach popularnego producenta FoCase Magsafe Call Recorder współpracuje z wszystkimi:

Projekt cieszy się gigantycznym zainteresowaniem

Źródło: IndiegogoFoCase Magsafe Call Recorder o wymiarach 93 x 65 x 5 mm i masie 40 gramów wystarczy przyłożyć do plecków smartfona podobnie jak inne akcesoria Magsafe, nacisnąć odpowiedni przycisk po odebraniu połączenia i... gotowe. Rozmowa zostanie zapisana w jakości 512 Kb/s dzięki technologii przewodnictwa kostnego na wbudowaną pamięć o pojemności 8 GB.Dzięki temu można nagrywać wszystkie rozmowy na komunikatorach WhatsApp Skype i wielu innych. FoCase Magsafe Call Recorder nie bazuje na oprogramowaniu, więc smartfon nawet nie wie, że sprzęt działa. O nagrywaniu nie wie też rozmówca.Dodatkowo, FoCase Magsafe Call Recorder ma niewielki, na którym da się wyświetlać minutnik, przypomnienia, kody QR i inne treści. Urządzenie ma złącze USB-C i wspiera łączność Bluetooth i Wi-Fi. W trybie czuwania może działać nawet 6 miesięcy.FoCase Magsafe Call Recorder można kupić na serwisie crowdfundingowym Indiegogo. Widnieje tam informacja, że projekt zebrał już, przy czym aż 353149 złotych do 29 stycznia na innej platformie.Źródło: IndiegogoTanio nie jest. Cena pojedynczego FoCase Magsafe Call Recorder to. Dwa można kupić za 655 złotych. Towar będzie podobno wysyłany w kwietniu 2023 roku.Na wszelki wypadek wiedzcie, że nie zachęcamy do zakupu akcesorium. Z gadżetami z platform crowdfundingowych i z ich wysyłką różnie bywa. Jeśli ktoś z Was kupi ten sprzęt, to na własną odpowiedzialność.Źródło: indiegogo