Iga Świątek kończy współpracę z Xiaomi

Iga Świątek rozstaje się z Xiaomi

Iga Świątek zakończy swoją współpracę z Xiaomi. Nie wiadomo czy jest to podyktowane wygaśnięciem kontraktu, czy może wznowieniem działalności przez chińską firmę w Rosji.Chińscy producenci elektroniki użytkowej w Polsce lubią sięgać po współprace ze znanymi sportowcami, by Ci byli ich ambasadorami w naszym kraju. Najlepszy przykład to oczywiście Huawei i Robert Lewandowski, który to po kilku latach przestał firmować swoją osobą markę ze względów politycznych. Od tamtego czasu Xiaomi udało się nawiązać współpracę z czołową polską tenisistką, Igą Świątek. Relacja ta zostanie wkrótce zakończona.Xiaomi zawarło współpracę z Igą Świątek w najlepszym możliwym momencie. W lutym 2021 roku polska tenisistka była już wprawdzie na fali wznoszącej, jednak jej największe sukcesy przypadły dopiero na rok 2022. Świątek będąca wyjątkowo skromną i sympatyczną personą budzi wśród Polaków powszechną sympatię. Trudno chyba o lepszego ambasadora. Niestety, jak informuje Wyborcza.biz, drogi chińskiej marki i Polki niebawem się rozejdą.Xiaomi ograniczyło swoją działalność w Rosji ze względów politycznych w minionym roku. Z czasem okazało się, iż producent cenionych smartfonów wznowił działania w kraju globalnie potępianym za atak na Ukrainę. Dziennikarze Wyborcza.biz zapytali zespół Igi Świątek o tym, tenisistki jawnie sprzeciwiającej się postawie Federacji Rosyjskiej, o to, czy wie o ruchach Xiaomi w Rosji i czy je akceptuje. Zespół wystosował odpowiedź.- czytamy.Tym samym wiemy już, że Iga Świątek nie będzie już ambasadorką Xiaomi. To, czy jest to podyktowane wygaśnięciem umowy i brakiem chęci jej przedłużenia, czy może zerwaniem obowiązującej umowy, pozostaje tajemnicą. Być może poznamy powody rozstania w niedalekiej przyszłości.Źródło: Wyborcza.biz, fot. tyt. Xiaomi