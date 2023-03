Lenovo Legion Pro 7 - nowy laptop, który maksymalizuje wrażenia z gier

Lenovo Legion Pro 7 (8. generacji) zachwyca nie tylko wydajnością

16-calowy ekran bez kompromisów

Na rynku laptopów gamingowych mamy do wyboru naprawdę dużo modeli, jednak nie każdy z nich jest w stanie przyśpieszyć bicia serca gracza. Szukając sprzętu o takim przeznaczeniu, warto zwrócić uwagę na wiele aspektów, jak wydajność, jakość wykonania, ekran czy układ graficzny. Najnowszyzdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji, a jego parametry sprawiają, że spełni oczekiwania nawet wymagających graczy.Najnowszy Lenovo Legion Pro 7 (8. generacji) dostępny był w przedsprzedaży od 24 lutego 2023 roku, a regularna sprzedaż ruszyła od 9 marca w sklepie, który jest nowym czołowym sprzedawcą laptopów gamingowych w Polsce.Legion Pro 7 16IRX8H dostępny jest w wielu konfiguracjach, ale szczególnie ciekawie wygląda model wyposażony w najmocniejszy, 24-rdzeniowy procesor Core i9-13900HX. Wśród tych rdzeni znajduje się 8 wykorzystywanych do obsługi obciążających zadań, a także 16 zajmujących się procesami w tle.Ich maksymalne taktowania to odpowiednio oszałamiające 5,4 GHz oraz 3,9 GHz. Na pokładzie znajdziemy 32 GB pamięci RAM SODIMM DDR5 (5600 MHz), a omawiany model można rozbudować aż do 64 GB. Magazyn na dane to dysk SSD 1TB w standardzie M.2 (PCIe/NVMe Gen 4).Kluczowym elementem w laptopie gamingowym jest oczywiście układ graficzny. W przypadku Lenovo Legion Pro 7 postawiono na jedną z topowych kart na rynku. Mowa o NVIDIA GeForce RTX 4080 12GB GDDR6 (175W), która poradzi sobie z nawet najbardziej wymagającymi tytułami. Dzięki temu gracz uzyska dużą ilość FPS przy jednoczesnym ustawieniu wysokiej ilości detali i efektów obrazu.Lenovo Legion Pro 7 to komputer wyróżniający się układem sprzętowym LA-2Q AI, który zasila Lenovo AI Engine+. Duet ten dynamicznie monitoruje wydajność oraz dostosowuje ustawienia w czasie rzeczywistym, aby użytkownik otrzymał jeszcze lepsze wrażenia z gier.Szukając wydajnego notebooka do gier nie wolno też zapominać o systemie chłodzenia, ten musi być na najwyższym poziomie, aby zapewnić odpowiednią kulturę pracy komputera. Nikt przecież nie lubi, gdy laptop przegrzewa się i nadmiernie hałasuje.Jak podaje producent, Legion Pro 7 wyposażono w chłodzenie nowej generacji. Na pokładzie znajdziemy autorski system Legion Coldfront 5.0, który uwzględnia rozwiązania takie jak np. ciekły metal oraz masywny układ wlotu i wylotu powietrza. Dzięki temu rozwiązaniu, sprzęt nie ma problemu, aby wykorzystać maksymalną moc płynącą z układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 4080.Lenovo nie zapomniało również o wydajnej baterii, wspierającej technologię Super Rapid Charge. Dzięki niej potężny akumulator o pojemności 99.9Wh ładuje się od 0 do 70% w ciągu zaledwie 30 minut.Co z ekranem? O wrażenia wizualnie nie trzeba się martwić. 16-calowy ekran 240Hz VRR WQXGA wspiera HDR i zachwyca dokładnością kolorów dzięki fabrycznej kalibracji X-Rite Pantone Certified.Wysokie parametry wyświetlacza sprawiają, że komputer jest w stanie odwzorować każdy szczegół, bez względu na jasność środowiska w ulubionej grze.Osoby, które zdecydują się na zakup Lenovo Legion Pro 7 z pewnością docenią również pełnowymiarową klawiaturę TrueStrike z klawiszami numerycznymi, a obsługę komputera ułatwia duży touchpad z Mylaru. Nie zabrakło oczywiście w pełni konfigurowalnego oświetlenia RGB. Co więcej, funkcjonuje ono dla każdego z klawiszy oddzielnie, co zapewnia lepsze efekty wizualne po jego skonfigurowaniu.Nie mam wątpliwości, że Legion Pro 7 spełni oczekiwania każdego gracza, który celuje sprzęt o topowej wydajności z 16-calowym ekranem.Najnowszy Lenovo Legion Pro 7 dostępny jest w ofercie sklepu delkom.pl, który specjalizuje się w sprzedaży laptopów gamingowych. Firma Delkom od 22 lat dostarcza sprzęt IT do zastosowań domowych oraz biznesowych.