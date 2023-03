HP aktualizacją utrudniło życie użytkownikom drukarek. Albo drogie tusze, albo żadne

Tak nie powinno być.

Tanie tusze dla drukarki HP? Zapomnij

Problem ze stosowaniem tanich tuszy do drukarek jest stary jak świat. Producenci tych urządzeń robią naprawdę wiele, aby utrudnić lub wręcz uniemożliwić korzystanie z niedrogich zamienników, by maksymalizować zyski płynące ze sprzedaży drogich, oryginalnych produktów. Na wyżyny wspina się aktualnie marka HP, która zaktualizowała oprogramowanie swoich drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych tylko po to, aby uprzykrzyć życie konsumentom pragnącym oszczędzić co nieco na zakupie tańszych tuszy.Kilka lat minęło od dnia w którym HP po raz pierwszy wywołało niemałe kontrowersje związane z udostępnieniem aktualizacji oprogramowania dla swoich drukarek, która wyłączała możliwość stosowania tonerów innych firm. Od tego czasu firma zmagała się z co najmniej kilkoma procesami sądowymi i niezliczonymi reklamacjami dotyczącymi zabezpieczeń DRM na kartridżach.Producenci drukarek mówią tutaj jednym głosem: wszelkie ograniczenia mają na celu ochronę dobra konsumenta, który powinien użytkować sprzęt, ciesząc się przy tym jakością gwarantowaną rzekomo tylko przez oryginalne tusze. I wcale nie ma to na celu zmuszania ludzi do kupowania własnych drogich produktów....