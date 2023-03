Rywal Remomixa wraca do Lidla w rekordowo niskiej cenie

Promocja godna uwagi.

Monsieur Cuisine Smart najtaniej - już 16.03.2023

Dlaczego Thermomix jest taki drogi? Nie wiem, ale wiem, że istnieje znacznie tańsza alternatywa. Mowa oczywiście o sprzedawanym w Lidlu urządzeniu o nazwie. Sprzęt znany potocznie pod nazwą Lidlomix, której bardzo nie lubi firma Vorwerk Polska, ponownie wraca do sprzedaży w rekordowo niskiej cenie. Co więcej,zdradza przy okazji, że na sklepowe półki trafią również akcesoria do Lidlomiksa.Monsieur Cuisine Smart to wielofunkcyjny robot kuchenny smart z funkcją Wi-Fi, który przyspiesza i ułatwia proces gotowania i przygotowywania potraw. Popularna alternatywa dla drogiego Thermomixa (ok. 5995 złotych) sprzedawana jest zazwyczaj w cenie. O 16 marca do 18 marca bieżącego roku sprzęt ten będzie można nabyć w cyklicznie powracającej i najniższej historycznie cenie 2199 złotych.