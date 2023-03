Tanie telewizory Xiaomi debiutują w Polsce. Lista i ceny

Tanio i dobrze?

Nowe telewizory Xiaomi LED TV A2

Xiaomi LED TV A2 32"

Telewizory Xiaomi swego czasu budziły gigantyczne emocje za sprawą bardzo atrakcyjnego stosunku ceny do specyfikacji technicznej. Gdy urządzenia te zadebiutowały w Polsce, kusiły przede wszystkim konsumentom szukających niedrogich modeli urządzeń. Teraz po dłuższej chwili przerwy Xiaomi wprowadza do polskich sklepów nową serię telewizorów, w skład której wchodzą cztery różne produkty.Xiaomi LED TV A2 to telewizory o przekątnej obrazu od 32 do 55 cali. Użytkowników wymagających zainteresują zwłaszcza modele z matrycami 43-, 50- i 55-calowymi. Wszystkie oferują rozdzielczość 4K i obsługę formatów wideo Dolby Vision i HDR10/HLG i MEMC, a także audio Dolby Audio i DTS-HD. Producent zachwala przy tym szerokie kąty widzenia, wynoszące 178 stopni.Każdy z tych produktów wyposażono w dwa głośniki o mocy 12 W, dwa złącza USB, trzy porty HDMI, złącze Ethernet oraz dwuzakresową łączność Wi-Fi, Bluetooth 5.0 i Chromecast. Niestety, nie znamy standardu złącz HDMI, ale zakładam, że nie jest to niestety HDMI 2.1. Telewizory mają 2 GB RAM-u i 16 GB wbudowanej pamięci na dane.Telewizory Xiaomi pracują pod kontrolą systemu Android TV 11. Szkoda, że nie nowszego Google TV.Ceny większych modeli wynoszą:- 1799 złotych- 2299 złotych- 2599 złotychNajtańszą z propozycji, wycenioną na, jest 32-calowy telewizor o rozdzielczości 1366x768 pikseli i matrycy 60 Hz. Opłacalność jego zakupu stoi pod dużym znakiem zapytania. Ma tylko dwa złącza HDMI, 1,5 GB RAM-u i 8 GB pamięci na dane oraz dwa głośniki po 10 W każdy. Sprzęt ten wspiera standardy DTS Virtual:X oraz Dolby Audio, ale o standardach obrazu z większych modeli można zapomnieć.Urządzenia będą dostępne w sprzedaży w salonach Xiaomi Store, online na mi-home.pl, mimarkt.pl i mi-store.pl oraz u partnerów rynkowych: Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, Techwish i X-Kom. Dostępność i ceny w poszczególnych kanałach mogą się różnić.Źródło: Xiaomi