Jeszcze szybsze ładowanie w tanich smartfonach. Pełna bateria w 8 minut

Rewolucyjne szybkie ładowanie

"Infinix od dawna jest pionierem technologii szybkiego ładowania - dwa lata temu wprowadziliśmy na rynek technologię 160 W FastCharge, a w ubiegłym roku 180 W Thunder Charge. Teraz proponujemy kolejne w pełni bezpieczne, inteligentne i elastyczne rozwiązanie. Technologie 260 W All-Round FastCharge i 110 W Wireless All-Round FastCharge wyznaczają zupełnie nowy poziom rozwoju technologii"

Ładowanie przewodowe 260 W All-Round FastCharge

Postęp na rynku smartfonów nie dzieje się tak szybko jakby życzyli sobie tego niektórzy użytkownicy, jednak w kwestii ładowania baterii nie mamy na co narzekać. All-Round FastCharge to nowinka technologiczna od Infinix -, które pozwoli naładować smartfona do pełna w niecałe 8 minut za pośrednictwem kabla, lub indukcyjnie w 16 minut.- komentuje Lian Zhang, Zastępca Dyrektora Generalnego Infinix.Jak podaje chiński producent, stworzenie technologii ładowania o mocy 260 W było możliwe dzięki opracowaniu nowych rozwiązań w architekturze układu ładowania smartfona. Działa ono w oparciu o układ obwodów z 4 pompami, który inteligentnie zarządza zapotrzebowaniem urządzenia na energię. Dzięki wykorzystaniu pomp ładujących, unowocześnionej baterii 12C o pojemności 4400 mAh i wieloelektrodowej strukturze, zapewnia wysoką wydajność konwersji ładowania na poziomie 98,5% i zwiększa jej trwałość. Dzięki temu bateria zachowuje ponad 90% energii nawet po tysiącu cykli ładowania.