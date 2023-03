Kochamy iPhone'y. Te smartfony sprzedawały się najlepiej w 2022

Szok i niedowierzanie?



Na przestrzeni wielu minionych lat smartfony Apple iPhone zawsze znajdowały się w światowej czołówce najlepiej sprzedających się modeli urządzeń. Co poniektórych może to mocno dziwić, zwłaszcza w kontekście ich naprawdę wysokich cen. W 2023 roku ceny iPhone'ów szokują już jakby mniej. Jasne, Apple podniosło ceny swoich smartfonów w Polsce, ale konkurencja zrobiła to samo. Dziś za podobne pieniądze sprzedawane są smartfony marek takich jak Samsung, OPPO, czy nawet Xiaomi. Najnowsze dane dotyczące sprzedaży smartfonów w 2022 roku wskazują, że Apple absolutnie dominuje globalne rynki.



Najlepiej sprzedające się smartfony na świecie

Najnowszy raport przygotowany przez Counterpoint Research skupia się na danych dotyczących sprzedaży smartfonów w 2022 roku. W czołowej dziesiątce aż osiem (!) urządzeń to produkty Apple, które przy okazji zdominowały całe podium. Dopiero na czwartym miejscu jest propozycja innego producenta, firmy Samsung, której udało się zgarnąć również dziesiątą lokatę. Udział pierwszego ze smartfonów w całym rynku jest wręcz szokująco wysoki.



Absolutnym hitem sprzedaży okazał się Apple iPhone 13, który był globalnym bestsellerem w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju, czerwcu, lipcu i sierpniu 2022 roku. Dopiero we wrześniu stał się drugim najchętniej kupowanym smartfonem na świecie, by na ostatnie trzy miesiące roku spaść na 4. pozycję. Tak dobra sprzedaż sprawiła, że iPhone 13 wygenerował aż 5 procent (!!!) udziałów w sprzedaży wszystkich smartfonów w 2022 roku. To kosmiczny wynik i aż 28 procent sprzedaży wszystkich iPhone'ów w 2022 roku. Dopiero premiera iPhone 14 przyczyniła się do detronizacji tego sprzętu.



Apple iPhone 14 był w 2022 roku jednym z przebojów sprzedaży. | Źródło: Instalki.pl



No właśnie, co z serią iPhone 14? Trzecie miejsce zajął Apple iPhone 14 Pro Max, co jest wynikiem o tyle zdumiewającym, że był sprzedawany przez zaledwie cztery miesiące w roku, przez trzy miesiące będąc światowym bestsellerem. W grudniu ustąpił miejsca tańszemu Apple iPhone 14, który rok zamknął dopiero na 7. miejscu.



O ile wszystkie smartfony Apple w czołowej dziesiątce do tanich nie należą, to smartfony Samsung Galaxy A13 (4. miejsce) i Samsung Galaxy A03 (10. miejsce) to przedstawiciele najniższego segmentu cenowego.



Pełne zestawienie TOP 10 najczęściej kupowanych smartfonów w 2022 roku wygląda następująco:



1. Apple iPhone 13 - 5% udziałów

2. Apple iPhone 13 Pro Max - 2,6% udziałów

3.

4. Samsung Galaxy A13 - 1,6% udziałów

5. Apple iPhone 13 Pro - 1,6% udziałów

6. Apple iPhone 12 - 1,5% udziałów

7.

8. Apple iPhone 14 Pro - 1,2% udziałów

9. Apple iPhone SE 2022 - 1,1% udziałów

10. Samsung Galaxy A03 - 1,1% udziałów



