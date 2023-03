Nowy MacBook Air w dwóch rozmiarach jeszcze w tym roku. Zaskoczy ceną

Będzie się działo.

Nadchodzą nowe MacBooki Air

Nowe laptopy MacBook Pro z czipami M2 Pro i M2 Max zaprezentowano w styczniu tego roku, ale nie jest to jeszcze ostatnie tegoroczne słowo Apple w kwestii notebooków. Według źródeł serwisu 9to5mac Apple intensywnie pracuje nad nowymi 13-calowym i 15-calowym (to nowość) modelami, które wykorzystają najnowszy układ Apple M3. Laptopy te będą proponowane konsumentom wyłącznie ze standardowym ośmiordzeniowym układem M3, a nie mocniejszymi i wyposażonymi w większą liczbę rdzeni wariantami Pro.Czipzostanie wykonany w nowszym procesie produkcyjnym 3 nm. Zdaniem jego producenta i dostawcy Apple, firmy Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (), nowa litografia pozwoli osiągnąć o 15 procent wyższą wydajność i nawet o 30 procent lepszą efektywność energetyczną w porównaniu do czipu M2 wykonanego w 5-nanometrowym procesie technologicznym.Wcześniejsze pogłoski sugerowały, że nowy MacBook Air może zostać zaprezentowany wiosną, być może na corocznej konferencji. W zeszłym roku Apple wykorzystało to wydarzenie jako moment do przedstawienia zaktualizowanych modeli MacBook Air i MacBook Pro opartych na nowym wówczas chipie M2. Nie byłoby to zaskakujące, gdyby Apple w tym roku zrobiło to samo.Niektórzy uważają, że nowy sprzęt może zadebiutować jeszcze wcześniej. Dyrektor generalny Display Supply Chain Consultants (DSSC), Ross Young, niedawno powiedział, że 15-calowy MacBook Air zostanie pokazany światu na rynek miesiąc przed WWDC, czyli w kwietniu.Jeśli wierzyć doniesieniom, Apple zastosuje układy Apple M3 w swoich odświeżonych komputerach iMac oraz zupełnie nowym, bazowym modelu MacBook Pro o nazwie kodowej J504.Źródło: 9to5mac