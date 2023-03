Darmowe laptopy dla 4-klasistów - znamy szczegóły. Dostaną je również Ukraińcy

Pytania i odpowiedzi.

Z końcem stycznia bieżącego roku Polskę obiegła informacja, jakoby w roku wyborczym partia rządząca wpadła na kolejny kontrowersyjny pomysł. Darmowe laptopy dla uczniów 4. klas szkół podstawowych szybko podzieliły opinię publiczną. Niedługo potem specyfikacja darmowych laptopów dla uczniów została ujawniona w zamówieniu publicznym, a wkoło projektu zaczęło pojawiać się coraz więcej pytań. Na część z nich udzielił właśnie odpowiedzi, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.Przede wszystkim poznaliśmy źródło finansowania dla inwestycji opiewającej na ponad 760 milionów złotych. Przypominam, że za te pieniądze rząd planował kupić ok. 370 tysięcy notebooków. Teraz liczby te wzrosły i to znacząco.Posłowie pytali o to, jak prezentują się fundusze na zakup laptopów z podziałem na środki pochodzące z KPO i budżetu państwa. Paweł Lewandowski z KPRM podaje, że zakup laptopów z KPO przewidziano w ramach inwestycji C2.1.2 pn.Okazało się, że łącznie planuje się zakup co najmniej (!) 735 tysięcy przenośnych komputerów do szkół do użytku uczniów. Ponadto zakupionych zostanie 465 tysięcy przenośnych komputerów do użytku nauczycieli. Ile zostanie na to przeznaczonych pieniędzy? Majątek. Gdy skończą się środki w ramach inwestycji C2.1.2, środki mają płynąć w kolejnych latach z budżetu państwa.

"Na mocy porozumienia o realizacji reform/inwestycji w ramach planu rozwojowego zawartego pomiędzy MFiPR (Ministerstwem Fundusz i Polityki Regionalnej) a Ministrem Cyfryzacji, ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przeznaczono na realizację zadania 2 464 495 505,61 zł, a ze środków budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z podatkiem VAT 407 851 846 zł"

Czy darmowego laptopa dostaną też uczniowie ze szkół prywatnych?

Czy Ukraińcy dostaną darmowe laptopy?

"W sytuacji przyjęcia przez szkołę w trakcie roku ucznia, którego rocznik został wyposażony w laptopy, a nie uzyskał tego laptopa np. z uwagi na pobieranie nauki w szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa, organ prowadzący szkołę będzie zobowiązany do zapewnienia takiemu uczniowi sprzętu"

Czy darmowe laptopy dla 4-klasistów są na zawsze?

Darmowy laptopów dla ucznia - specyfikacja

Źródło: praca własna na podst. zdjęcia z Canva Pro- wskazał Lewandowski.Krótko:. Lewandowski podał, że laptopy do użytku w szkole i w domu dostaną wszyscy uczniowie, także uczęszczający do szkół niepublicznych.Dowiedzieliśmy się, że na darmowe laptopy mogą liczyć nie tylko Polacy. Darmowe laptopy dostaną również przedstawiciele innych narodowości, w tym Ukraińcy, którzy oczywiście muszą chodzić do polskich szkół. Uczeń to uczeń i rozróżnienia na tle narodowościowym byłyby niewłaściwe.Źródło: KPRMNa bezpłatne laptopy mogą liczyć także te osoby, które przeprowadzą się do Polski i podejmą edukację w kraju w trakcie roku szkolnego.- usłyszeliśmy.Tak. Są wydawane bezterminowo. A co jak taki laptop się zepsuje? Zostanie naprawiony w ramach usługi gwarancyjnej.Wartości wymagane przez stronę rządowoą to przede wszystkim ogólna wydajność zestawu, mierzona w kontrowersyjny sposób. Zaoferowane urządzenie musi uzyskiwać wydajność co najmniej 1100 punktów w teście CrossMark.Źródło: KPRMUstawodawca chce, aby laptopy miały co najmniej 8 GB RAM z możliwością rozbudowy do 16 GB, oferowały co najmniej 256 GB przestrzeni na dane na nośniku SSD, miały głośniki stereo, mikrofon, wbudowaną kamerę HD oraz przyciski do pogłaśniania i ściszania audio. Karta graficzna musi obsługiwać obsługę zewnętrznego monitora Full HD. Ekran ma mieć matową matrycę o przekątnej co najmniej 13 cali, rozdzielczości Full HD i jasności minimalnej 220 cd/m2.W laptopie musi być obecne złącze słuchawkowe lub typu combo, cyfrowy port wideo, dwa porty USB w tym co najmniej jeden USB 3.0 oraz jeden USB-C. Wymaga się też zasilacza na złącze USB-C i baterii o pojemności minimum 37 Wh.Laptop musi mieć ponadto wbudowane sprzętowe mechanizmy szyfrujące i bezpieczeństwa wspierane przez zainstalowany system operacyjny, minimum układ szyfrujący Trusted Platform Module w wersji 2.0 z SHA-256.Masa sprzętu nie może przekraczać 2,5 kg.Źródło: TVN24