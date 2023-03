Nadchodzi All-Round FastCharge 260 W. Niesamowicie szybkie ładowanie od Infinix

All-Round FastCharge 260 W

Infinix to marka wciąż mało rozpoznawana w naszym kraju, ale starająca się przyciągnąć uwagę konsumentów naprawdę ciekawymi technologiami. Chiński producent znany głównie z tanich smartfonów zapowiedział właśnie najnowszą technologię ładowania przewodowego o mocy 260 W i bezprzewodowego o mocy 110 W. Co więcej, nowe rozwiązania zadebiutują jeszcze w tym roku w smartfonach marki.Wyścig na szybkie ładowanie trwa w najlepsze, niedawno Redmi należące do Xiaomi pokazało technologię ładowania przewodowego 300 W . Teraz do rywalizacji dołącza kolejny gracz.Jak podaje Infinix , ładowarka obsługująca technologię szybkiego ładowania 260 W wykorzystuje innowacyjną konstrukcję obwodów AHB (Advanced High-Performance Bus), zapewniającą bezpieczeństwo i kontrolę działania oraz niewielkie rozmiary w stosunku do jej możliwości. Rozwiązanie pozwala smartfonowi na ładowanie zwrotne (możliwość bezprzewodowego ładowania innych urządzeń) i ładowanie inteligentne (pozwalające efektywnie zarządzać dystrybucją energii), a ładowarka obsługuje wiele protokołów ładowania, co pozwala na uniwersalne jej wykorzystanie z innymi urządzeniami.