Znamy specyfikację OnePlus Nord 3. To będzie superśredniak, którego trudno zignorować

OnePlus Nord 3 ma wiele atutów

Producentom smartfonów coraz trudniej zaskoczyć konsumentów i utrzymać w tajemnicy szczegółowe dane na temat nowych urządzeń. Dzieje się tak w głównej mierze dlatego, że niektóre modele najpierw debiutują na lokalnym rynku (głównie w Chinach), a dopiero później trafiają do konsumentów na całym świecie.Marka OnePlus zależna od OPPO zaprezentowała w Chinach model, który w wariancie globalnym zostanie przemianowany na. Dzięki temu wiemy już wszystko na temat tego superśredniaka.Wygląda na to, że marka OnePlus wraca do korzeni. Po udanym debiucie modelu OnePlus 11 , kolejny smartfon może być równie dobrze przyjęty przez użytkowników i recenzentów. OnePlus Nord 3 może być jednym z najbardziej opłacalnych smartfonów w swoim przedziale cenowym za sprawą solidnej obudowy i mocnych podzespołów.