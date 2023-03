Apple pokazało nowe wersje iPhone 14 i iPhone 14 Plus

Nie jest taniej, ale drożej też nie.

iPhone 14 i iPhone 14 Plus w żółtym kolorze

„iPhone to urządzenie, które użytkownicy uwielbiają i na którym mogą polegać na co dzień, bez względu na to, co robią. Teraz do rodziny tych urządzeń dołączają nowe, żółte wersje iPhone’a 14 i iPhone’a 14 Plus”

„Bezprecedensowa wydajność baterii, lekka konstrukcja, profesjonalne funkcje w zakresie zdjęć i wideo, przełomowe funkcje bezpieczeństwa, takie jak Alarmowe SOS przez satelitę, a także wszystko to, co iOS 16 ma do zaoferowania, sprawiają, że iPhone 14 stanowi doskonały wybór dla wszystkich osób szukających nowego iPhone’a”.

Cena iPhone 14 - kiedy w sprzedaży?

Nie minęło wiele czasu od premiery smartfonów, a producent z Cupertino postanowił zaskoczyć nowym wariantem kolorystycznym modeli wchodzących wskład tej serii. I bardzo dobrze się stało, bo w branży tych urządzeń trudno o równie wesołe kolory. Dziś miał miejsce debiutwersji telefonów iPhone 14 i iPhone 14 Plus.Firma Apple ogłosiła, że rozszerza na wiosnę paletę dostępnych barw iPhone’a 14 oraz iPhone’a 14 Plus, wprowadzając na rynek modele w nowym, żółtym kolorze. Nie są może tańsze od premierowych modeli, ale nie są też na szczęście droższe.- powiedział Bob Borchers, wiceprezes Apple w pionie Worldwide Product Marketing.Przedsprzedaż iPhone’a 14 i iPhone’a 14 Plus w kolorze żółtym rusza o godzinie 13:00 czasu polskiego w najbliższy piątek, 10 marca. Regularna sprzedaż rozpocznie się we wtorek, 14 marca.Ceny smartfonów Apple iPhone zaczynają się od 5199 złotych za iPhone’a 14 i 5899 złotych za iPhone’a 14 Plus.Źródło: Apple