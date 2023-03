Zadebiutował Realme C55. Smartfon z dynamiczną wyspą, który może być hitem w Polsce

Realme C55 to najnowszy smartfon chińskiej marki, który pojawiał się dotychczas na wielu przeciekach głównie z uwagi na element interfejsu nazwany Mini Capsule, który zdecydowanie przypomina dynamiczną wyspę od Apple. Teraz smartfon zadebiutował oficjalnie na jednym z rynków i poznaliśmy wszystkie szczegóły dotyczące jego specyfikacji.



Realme C55 ma ekran LCD i dużo pamięci na dane

Najnowszy smartfon z serii C to budżetowa konstrukcja, producent postanowił jednak uczynić ten model wyjątkowym. Wyróżnikiem będzie tutaj interfejs Mini Capsule czyli powiadomienia pojawiające się na ekranie w obszarze przedniej kamery. Za sprawne działanie urządzenia odpowiada nakładka Realme UI 4.0 oparta na najnowszym systemie Android 13.









Smartfon napędzany jest przez procesor MediaTek Helio G88, to typowy chip z tej półki cenowej wspomagany przez układ graficzny ARM Mali-G52. W sprzedaży pojawił się wariant 6GB/128GB i 8GB/256GB, dodatkowo pamięć można rozszerzyć za pomocą karty pamięci (maksymalnie 1TB). Producent chwali się, że użytkownicy otrzymają nawet 16 GB pamięci RAM, ale jest to pamięć dynamiczna.



