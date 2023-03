Smartfon Samsung z baterią 30000 mAh istnieje i może Cię skrzywdzić

Koszmarek.

Smartfon z największą, najpojemniejszą baterią

Źródło: internetNo więc jeśli myślicie, że smartfon Samsung z baterią o pojemności 30000 mAh nie istnieje i nie może Was skrzywdzić, to jesteście w błędzie. Jeden z moderów stworzył takie urządzenie, a słowa dotyczące wyrządzenia przezeń ewentualnej krzywdy wcale nie są na wyrost.Pamiętam jak firma Energizer zaprezentowała na MWC 2018 smartfon Energizer Power Max P16K Pro z baterią o pojemności 18000 mAh, przypominający raczej powerbank. Jak zapewne się domyślacie zainteresowanie telefono-cegłą było ogromne na targach i zerowe, gdy sprzęt ten trafił do sprzedaży. Jego następcaz jeszcze większą baterią (18000 mAh) również nie zrobił furory.Użytkownik serwisu Reddit o pseudonimieposzedł o dwa kroki dalej i zmodernizowałw taki sposób, aby pojemność jego baterii zwiększyć 6-krotnie.Udało się.To nie wygląd na bezpieczny mod. | Źródło: RedditBateria w Samsungu Galaxy A32 5G o pojemności 5000 mAh została zastąpiona zestawem stworzonym z sześciu połączonych równolegle baterii Samsung 50E. Czas pracy jest szacowany na tydzień intensywnego użytkowania. Ładowanie do pełna trwa siedem godzin, czyli wcale nie tak dużo.Źródło: RedditMonstrum wyposażono w porty USB-C, micro USB i Lightning, a także dwa porty USB-A, dzięki którym smartfon może ładować inne urządzenia. Smartfon ma łącznie 2,8 cm grubości i jak zapewne się domyślacie jest ciężki.Wady? Z takim smartfonem internauta na pewno nie zostanie wpuszczony do samolotu. No i kwestia bezpieczeństwa... Nie chcę sobie nawet wyobrażać co by się stało, gdyby nastąpił zapłon tego zestawu baterii. Nawet jedna bateria o znacznie mniejszej pojemności może wyrządzić krzywdę, a co dopiero takie coś. Konstrukcja nie wygląda zbyt bezpiecznie...Źródło: Reddit