5 rzeczy, o których musisz wiedzieć przed zakupem Samsunga Galaxy S23

Galaxy S23 i Galaxy S22 - kluczowe różnice

Tegoroczna seria flagowych smartfonów od Samsunga zadebiutowała na początku przyszłego miesiąca, a klienci zainteresowani najnowszymi modelami znajdą je już na sklepowych półkach i w sklepach internetowych.W tym roku Samsung postawił na najwydajniejsze procesory w świecie Androida, wszystkie 3 modele oferują maksymalną wydajność dzięki Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2.Co warto wiedzieć przed zakupem Samsung Galaxy S23 i dla kogo właśnie ten model będzie odpowiedni? Zapraszam do artykułu.Współczesne smartfony często szokują swoimi gabarytami, w przypadku flagowców są zazwyczaj ciężkie i nieporęczne. Na szczęście Samsung S23 nie zalicza się do tego grona, dlatego będzie wręcz idealnym wyborem dla osób szukających telefonu, który bez trudu zmieści się w kieszeni czy torebce. Całość waży zaledwie 167 gramów czyli zdecydowanie mniej od swoich konkurentów. W w efekcie otrzymujemy smukły smartfon, który nie będzie wadził niezależnie od sytuacji.Mniejszy ekran i smukła obudowa idą w parze z flagową jakością wykonania. Otrzymujemy bowiem aluminiową obudowę i nie jest to zwykły metal, a materiał Armor Aluminium gwarantujący większą odporność na uszkodzenia. Co więcej, przód i tył smartfona pokrywa wzmocnione, odporne na upadki i zarysowania szkło najnowszej generacji Corning Gorilla Glass Victus 2.Nieocenioną zaletą Samsunga Galaxy S23 jest wodoodporność. Obudowa otrzymała ochronę na poziomie IP68 więc sprzęt odporny jest na wodę i kurz więc nie trzeba obawiać się zachlapania czy przypadkowych zanurzeń całej obudowy.Należy też docenić, że smartfon Galaxy S23 jest dostarczany w przeprojektowanym opakowaniu wykonanym w 100% z papieru pochodzącego z recyklingu.Smartfony serii Galaxy S23 oferowane są w czterech matowych i efektownych kolorach: czarnym, kremowym, zielonym i lawendowym. Szeroka paleta barw sprawia, że każdy użytkownik znajdzie model zgodny z własnymi preferencjami.Flagowy smartfon z tej półki cenowej powinien oferować naprawdę wysokiej klasy ekran i tak jest w przypadku Galaxy S23. Przekątna 6,1 cala, wysoka rozdzielczość 2400 x 1080 pikseli, odświeżanie ekranu do 120 Hz oraz technologia Dynamic AMOLED 2X - to najważniejsze cechy wyświetlacza.Ekran w omawianym smartfonie ma optymalny rozmiar dla osób z mniejszymi dłońmi oraz tych, którzy preferują obsługę jedną dłonią. Szczytowa jasność wyświetlacza Dynamic AMOLED to aż 1750 nitów więc urządzenie zapewnia korzystania nawet w pełnym słońcu.Samsung Galaxy S23 dostępny w sieci RTV EURO AGD nie idzie na żadne kompromisy w kwestii wydajności. Mocno krytykowany i miewający problemy z przegrzewaniem się procesor Exynos zastąpiony został najnowszą jednostką Snapdragon 8 Gen. 2, która spisuje się po prostu znakomicie i zapewni płynną pracę urządzenia przez kolejne lata. Co ważne, chip został specjalnie dostrojony dla serii Galaxy, aby optymalizować czas ładowania i zużycie energii.Galaxy S23 wyposażono w 8 GB pamięci RAM jest dostępny w 3 wariantach pamięci masowej w standardzie UFS 4.0: 128 GB, 256 GB i 512 GB. Model ten nie posiada wsparcia dla kart pamięci.Obudowa nie uległa wielkiej zmianie, otrzymujemy za to szkło ochronne najnowszej generacji oraz nowy design aparatów, które teraz osadzone zostały w formie 3 eleganckich obiektywów. Wielkość ekranu nie uległa zmianie (6.1”), ale ten nowszy oferuje wyższą jasność (maksymalnie 1750 nitów vs 1200 nitów).Większa bateria w Galaxy S23 S23 o pojemności 3900 mAh oferuje teraz do 22 godzin odtwarzania wideo.Ulepszono zestaw aparatów. Jak podaje producent, szczególną uwagę należy zwrócić na nocne selfie i filmy nagrane przy słabym oświetleniu, które są wyraźniejsze dzięki aparatowi do selfie 12 MP, co stanowi ulepszenie w stosunku do aparatu do selfie 10 MP w serii S22. Nowy model oferuje też wysokiej jakości zdjęcia w rozdzielczości 50 MP, pozwalające wydobyć więcej szczegółów w formacie Expert RAW.