Xiaomi Mi Band 8 na zdjęciach. Jedna ze zmian nie zachwyca

foto. GoAndroid

Zdjęcia wskazują na jeszcze jedną i to zdecydowanie bardziej istotną zmianę w projekcie. Opaska otrzyma dwuczęściowy pasek podobny do tego, jaki znamy z klasycznych zegarków czy smartwatch'y od Apple. Wcześniej Xiaomi stosowało jednoczęściową opaskę, która miała specjalny otwór na urządzenie w formie pastylki.Jeżeli przecieki się potwierdzą, użytkownicy Mi Bandów będą musieli przyzwyczaić się do nowego sposobu montażu paska. Wydaje się, że nie jest to wielki problem, ale Xiaomi pozbędzie się najwyraźniej bardzo charakterystycznego elementu swojego produktu.Warto przypomnieć, że już Xiaomi Smart Band 7 Pro posiadał dwuczęściowy pasek, głównie ze względu na większy ekran.Źródło: GoAndroid / zdjęcie otwierające: Xiaomi Smart Band 7