Hulajnoga elektryczna i tanie gadżety dla kierowców w Biedronce

Zatrzęsienie ciekawych produktów.

Tanie gadżety w Biedronce - 09.03

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z nowej gazetki BiedronkaDzieci młodsze oraz te znacznie, znacznie starsze ucieszą się na wieść, że na półki sklepowe już jutro trafiąw skali 1:64. Różne modele sprzedawane będą w cenie 7,99 złotych za każdy z pojazdów.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z nowej gazetki BiedronkaW czwartek do wyprzedaży dołączą sprzęty przydatne w kuchni. Na 119 złotych wyceniony zostałHoffen o mocy 800 W. Ma ostrze ze stali nierdzewnej i płynną regulację prędkości obrotowej. W zestawie znajdą się końcówka miksująca, trzepaczka, kubek i rozdrabniacz. Oprócz tego w gazetce widnieje niedrogi750 W z płytami grzewczymi pokrytymi nieprzywierającą powłoką. Do wyboru kolory czarny i biały.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z nowej gazetki BiedronkaPłynnie dochodzimy do arcyciekawej oferty akcesoriów dla kierowców.720 W pozwoli sprawnie odkręcać koła w samochodzie. Ma maksymalny moment obrotowy 50 nM i pracuje z częstotliwością do 3600 uderzeń na minutę. W zestawie kosztującym 249 złotych znajdą się nasadki o wymiarach 17, 19, 21 i 22 mm, a także szczotki węglowe i walizka.? Proszę bardzo. Ten od Niteo kosztuje 119 złotych i ma regulowany moment obrotowy w zakresie 28-210 Nm. W zestawie są trzpień do nasadek 1/2", nasadki 17, 19 i 21 mm oraz walizka.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z nowej gazetki BiedronkaNie masz? Nadrobisz to wydając 39,99 złotych na produkt marki Ogniochron z zawartością 1 kg środka gaśniczego. W samodzielnej wymianie kół na letnie pomoże Cio udźwigu 2 ton z regulowaną długością rękojeści. Kosztuje 199 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z nowej gazetki BiedronkaW samochodzie warto wozić ze sobą, nawet jeśli nie jest to wymagane prawem. Zestawy z żarówkami H4 lub H7 do wyboru kosztują 34,99 złotych. Na 79,90 złotych wycenionoz filtrem PET i różnymi końcówkami. 34,99 złotych kosztuje praktyczna latarka czołowa z czujnikiem ruchu, pomagająca w pracach warsztatowych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z nowej gazetki BiedronkaAkcesoria do smartfonów dla kierowców z Biedronki pojawią się w sprzedaży 9 marca w naprawdę niskich cenach. Za 7,99 złotych kupić będzie możnamicro USB, USB-C lub Lightning. Nie spodziewajcie się po nich dużej mocy ładowania. 11,99 złotych zapłacić trzeba będzie za podstawowąo mocy 12 W. Tyle samo kosztująPonadto kupić będzie można trzy różne- na szybę UUS-1, grawitacyjny do kratki wentylacyjnej UGS-1 i magnetyczny na deskę rozdzielczą UMS-1 z dwoma metalowymi naklejkami - za 16,99 złotych / sztuka. Nieco droższe uchwytykosztują 21,99 złotych. Do wyboru taki na szybę UUS-2, teleskopowy na szybę lub deskę rozdzielczą PCH-01, teleskopowy na szybę lub deskę rozdzielczą PCH-02 oraz magnetyczny do kratki wentylacyjnej PM-100 z trzema metalowymi naklejkami w zestawie.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z nowej gazetki BiedronkaMajsterkowicze powinni zwrócić uwagę naz grzechotkami ze stali chromowo-wanadowej z antypoślizgowymi rękojeściami, w walizce, za 99 złotych. Poza tym w domowym warsztacie przydadzą sięza 39,99 złotych za każdy z zestawów.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z nowej gazetki BiedronkaPrzebojem wyprzedaży mogłaby być hulajnoga elektryczna z internetowego sklepu Biedronka Home ... gdyby była nieco tańsza.kosztuje 2999 złotych zamiast 3499 złotych i jest to faktycznie najniższa cena tego modelu w sieci. Osiąga maksymalną prędkość 20 km/h, ma silnik o mocy 500 W i zasięg maksymalny 45 km. Oprócz niej kupić można ciekawąod Niteo za 139 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z nowej gazetki BiedronkaUdanych łowów!Źródło: mat. własny z najnowszej gazetki Biedronka