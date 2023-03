Tyle kosztuje w Polsce wymiana baterii w iPhone od 1 marca. Kupisz za to smartfon

Podwyżka większa niż zapowiadano.

Cena wymiany baterii w iPhone wzrosła

"Obecna opłata za pogwarancyjny serwis baterii będzie obowiązywała do końca lutego 2023 roku. Z dniem 1 marca 2023 roku opłata za pogwarancyjny serwis baterii zostanie zwiększona o 130 zł dla wszystkich modeli iPhone’a starszych niż iPhone 14"

iPhone 14 - 589 złotych (bez zmian)

- 589 złotych (bez zmian) iPhone 13 - 479 złotych (wcześniej: 329 złotych)

iPhone 12 - 479 złotych (wcześniej: 329 złotych)

iPhone 11 - 479 złotych (wcześniej: 329 złotych)

iPhone X/XS/XR - 479 złotych (wcześniej: 329 złotych)

iPhone 7 - 379 złotych (wcześniej: 229 złotych)

iPhone 6 - 379 złotych (wcześniej: 229 złotych)

iPhone SE 1/2/3 gen. - 379 złotych (wcześniej: 229 złotych)



iPhone 14. | Źródło: Instalki.pl iPhone 14. | Źródło: Instalki.pl

Ile kosztuje wymiana baterii w iPhone w Polsce? Więcej niż miała kosztować po zapowiadanych w styczniu podwyżkach, niestety. Apple podniosło ceny swoich urządzeń i akcesoriów usług bazujących na subskrypcji , a teraz także usług w autoryzowanym serwisie. Od 1 marca naprawa i serwis iPhone'a są jeszcze droższe - jeśli dokonałeś wymiany baterii na przestrzeni ostatnich tygodni, możesz nazywać się szczęściarzem.- zapowiadało Apple w styczniu tego roku w swoim oficjalnym komunikacie. Niestety, ceny wzrosły bardziej, niż deklarowano.Koszt wymiany baterii w iPhone 14 wynosił od dnia premiery tej serii urządzeń 589 złotych. Za wymianę baterii w starszych modelach iPhone'ów płaciło się znacznie mniej. Mowa była o kwocie 329 złotych w przypadku smartfonów iPhone X/XS/XR aż do iPhone 13 oraz 229 złotych dla iPhone 6, iPhone 7 i iPhone SE 1, 2 i 3 generacji. Ceny miały wzrosnąć o 130 złotych, ale podwyżka wyniosła aż 150 złotych!Nowy cennik wymiany baterii w iPhone po 1 marca 2023 roku wygląda następująco:W górę poszły również ceny usług wymiany baterii w komputerach Apple MacBook oraz tabletach iPad I nie, samodzielna wymiana baterii w iPhone nie jest opłacalna.wycenia zespół baterii do iPhone'a 13 na kwotę... 489,63 złotych i to bez narzędzi.Niektórzy Polacy za równowartość ceny wymiany baterii w smartfonach Apple kupują nowe smartfony. Tak, są to urządzenia z najniższej półki cenowej, ale nie zmienia to faktu, że cena nowej oryginalnej baterii do iPhone'a zrobiła się naprawdę wysoka.Źródło: mat. własny, zdj. tyt. Instalki.pl