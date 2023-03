Tak wygląda pierwszy na świecie monitor IPS 500 Hz

Marzenie e-sportowca.

Pierwszy monitor 500 Hz IPS

Monitor raczej tylko dla e-sportowców

Producenci kart graficznych prezentują coraz to nowe urządzenia, których wydajność pozwala na komfortową zabawę nie tylko w rozdzielczości 1440p, ale także 4K. W ślad za rozwojem układów graficznych podążać musi rynek monitorów. Te nie oferują jeszcze rozdzielczości wyższej od 4K, ale kuszą miłośników wirtualnej rozgrywki innymi technologiami. Jedną z nich jest rosnąca częstotliwość odświeżania wyświetlanego obrazu. Należąca domarkazaprezentowała pierwszy na świecie monitor IPS z odświeżaniem na poziomieCzęstotliwość odświeżania monitora to parametr determinujący to, jak wiele klatek w każdej sekundzie jest w stanie zaprezentować urządzenie. Panel 500 Hz umożliwia wyświetlenie maksymalnie 500 klatek na sekundę - liczba zależy oczywiście od mocy obliczeniowej komputera. Skoro wszyscy już wiedzą o czym mowa, zerknijmy na 24,5-calowy (ach, dlaczego tak mały?!) panel Alienware AW2524H.Monitor Alienware AW2524H w domyślnym trybie oferuje odświeżanie 480 Hz, jednak po podkręceniu - tak, monitory podlegają overclockingowi - wartość ta rośnie do 500 Hz. Sporym mankamentem konstrukcji jest to, że wykorzystuje matrycę o rozdzielczości zaledwie 1080p. Na pocieszenie: to panel IPS. Pierwszy monitor TN 500 Hz prezentowano w maju 2022 roku na targach Computex.Alienware AW2524H oferuje dwa złącza USB-A, dwa porty jack 3.5 mm, złącze DisplayPort 1.4 i dwa porty HDMI 2.1. HDMI jest limitowane do 240 Hz, ale przez DP bez problemu da się przesłać obraz o maksymalnym odświeżaniu.Cena Alienware AW2524H to 829,99 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje ok. 3673 złote. Oczywiście jeśli monitor trafi do Europy, będzie jeszcze droższy.Sens zakupu monitora Alienware wydaje się żaden do zastosowań poza e-sportem. Powód jest trywialny: jest drogi, ma niską rozdzielczość obrazu, a realnie 500 Hz przyda się wyłącznie na najwyższym poziomie rozgrywek w trybie wieloosobowym. Tak czy inaczej... ważne, że coś tam się dzieje, a producenci ulepszają swoje urządzenia.Źródło: Techspot