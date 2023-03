Nie wierzę, że ktoś sprzedaje tak ordynarne podróbki iPhone 14 Pro Max. Witajcie na AliExpress

Opisując rynek mobilny widziałem już naprawdę wiele, a słowo "inspiracja" w tej branży używane jest nad wyraz często. Nawet najwięksi producenci czerpią stylistykę od Apple, ale to co właśnie zobaczyłem na AliExpress totalnie przekracza granice dobrego smaku.



Klon iPhone 14 Pro Max z AliExpress

Najnowszy iPhone za mniej niż 90% jego ceny? Brzmi jak niezła okazja. Warto brać. A teraz na serio. Okazuje się, że chińscy producenci smartfonów "no name" bez skrupułów kopiują nie tylko design urządzeń Apple, ale i stosują nazewnictwo mające wprowadzić konsumenta w błąd.



i14ProMax to model opisywany jako wielofunkcyjny tani smartfon. Na szczęście sprzedawca nie wciska kitu, że to iPhone, ale sama nazwa i wygląd mogą to sugerować. Z czym mamy zatem do czynienia w praktyce?



Model i14ProMax to nic innego jak najtańszy smartfon z Androidem, którego parametry są adekwatne do jego ceny. Urządzenie wyceniono bowiem na około 720 zł. Z opisu oferty dowiadujemy się, że smartfon napędza procesor Mediatek MT6753, który miał premierę w 2015 roku (dobrze czytacie, 8 lat temu), do dyspozycji otrzymujemy również 6.5-calowy wyświetlacz AMOLED (podobno 120 Hz), aparat 8 MP + 16 MP, 6GB pamięci RAM + 128GB pamięci ROM. Na pokładzie nie zabrakło też modułów Dual SIM, Wi-Fi, GPS, FM, Bluetooth 4.0. Całość zasila bateria litowo-jonowa 2800 mAh, a ze specyfikacji nie dowiadujemy się, z którą wersją Androida mamy do czynienia.



