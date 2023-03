Pierwszy superszybki dysk SSD PCIe 5.0 w sprzedaży. Kusił niską ceną

Spore zaskoczenie.

Pierwszy dysk SSD PCIe 5.0 od Gigabyte Aorus

Standard PCIe 4.0 jeszcze na dobre nie rozgościł się w komputerach na całym świecie, a producenci już zaczęli wyścig o to, kto jako pierwszy zdominuje rynek urządzeniami wykorzystującymi potencjał technologii PCIe 5.0. Pośród dysków SSD niespodziewanie na prowadzenie wysunęła się firma Gigabyte, która zaprezentowała światu ultraszybki dysk SSD M.2 PCIe 5.0 marki Aorus. Uwagę zwraca gigantycznych rozmiarów radiator, mający za zadanie odprowadzać ciepło z powierzchni tego sprzętu.Najpierw pierwszy smartfon z Wi-Fi 7 , a teraz pierwszy dysk SSD PCIe 5.0. Gigabyte Aorus Gen5 10000 to pierwszy na świecie nośnik w standardzie M.2, który można kupić już teraz. Prędkości odczytu i zapisu danych osiągają zawrotne 9500 megabajtów na sekundę. Jest tylko jeden problem: ograniczona dostępność.Gigabyte Aorus Gen5 10000 sprzedawany jest w wariantach z 1 TB lub 2 TB przestrzeni na dane z imponujących rozmiarów pasywnym coolerem. Dysk mieści się w standardowym slocie M.2 2280 i da się go oczywiście zamontować bez radiatora, pod radiatorem płyty głównej. Bez żadnego chłodzenia throttling zapewne zrujnuje jego wydajność.Cena Gigabyte Aorus Gen5 10000 była zaskakująco niska, oczywiście jak na tak pojemny i szybki dysk, gdy pojawił się w internetowym sklepie Newegg. Wynosiła zaledwie, zanim towar zniknął z oferty. Jego dostępność z pewnością będzie przez jakiś czas mocno limitowana.Rzecz jasna, aby wykorzystać superszybkie transfery dysku należy dysponować odpowiednią płytą główną. My w naszej platformie redakcyjnej mamy już płytę główną ASRock Z790 Taichi Carrara, gotową na testy nośników w tym najnowszym standardzie.Źródło: Gigabyte