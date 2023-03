MSI Vigor GK71 Sonic to nowy mechanik z autorskimi przełącznikami Sonic Blue

Nowe akcesorium dla graczy.

MSI Vigor GK71 Sonic

Im większy wybór produktów, tym lepiej dla konsumentów. W tym kontekście miłośnicy gier komputerowych oraz pisania na klawiaturach mechanicznych powinni wiedzieć, że do sklepów zawitało właśnie nowe urządzenie. Mowa o klawiaturze, zwracającej uwagę obecnością autorskich przełączników, wykonanych we współpracy z firmą. Przełączniki niebieskie spodobają się zwłaszcza osobom pragnącym pisać możliwie jak najszybciej, ale też graczom. Alternatywą jest wariant z przełącznikamiMSI Vigor GK71 Sonic wykorzystuje jedne z najlżejszych na świecie przełączników mechanicznych. Przełączniki Sonic Blue i Red mają zwracać uwagę skróconym czasem reakcji i lekkim oporem podczas naciśnięć.MSI Vigor GK71 Sonic to także nasadki MSI ClearCaps, pozwalające podobno uzyskać żywszy efekt RGB dla poszczególnych klawiszy. Efekty świetlne można personalizować za pomocą wbudowanych ustawień wstępnych lub oprogramowania MSI Mystic Light.Co jeszcze? Dwudotykowe pokrętło głośności, dedykowane klawisze multimedialne oraz podkładka pod nadgarstki z pianki zapamiętującej kształt. Nie zabrakło funkcji Hybrid 6+N key rollover i 100-procentowego anti-ghostingu. W pamięci wewnętrznej da się zapisać maksymalnie 3 profile.Sugerowana cena klawiatury mechanicznej MSI Vigor GK71 Sonic wynosi 579 złotych.Źródło: MSI