Smartwatche Forerunner 265 i Forerunner 965 zaskakują jedną zmianą

Forerunner 265 - wydajna bateria i ekran AMOLED

Garmin Forerunner 965 - wbudowane mapy i nie tylko

Marka Garmin zaprezentowała nowe smartwatche GPS do biegania. Najnowsze modeleto pierwsze zegarki tej serii z wyświetlaczami AMOLED.Jak podaje producent, Forerunner 265 jest dostępny w dwóch wersjach:o średnicyoferuje do 24 godzin pracy baterii w trybie GPS i do 15 dni w trybie smartwatcha, a większyo średnicyoferuje do 20 godzin pracy baterii w trybie GPS i do 13 dni w trybie smartwatcha.Urządzenie zapewnia cały zestaw narzędzi do monitorowania wydajności z Garmin Firstbeat Analytics, takich jak pułap tlenowy, przygotowanie wydolnościowe, efekt treningu i wiele innych. Użytkownicy mogą skorzystać z dwóch opcji spersonalizowanych planów treningowych: wprowadzić informacje o planowanym biegu do kalendarza Garmin Connect i otrzymywać codzienne wskazówki treningowe lub skorzystać z planówod profesjonalnych trenerów.Dodatkowo, trenując na zewnątrz można zaplanować strategię biegową, korzystając z– wskazówek tempa dostosowanych do stopnia trudności, profilu trasy oraz dystansu.Forerunner 265 oferuje nadgarstkowy pulsoksymetr, monitorowanie energii Body Battery, zaawansowane monitorowanie snu i ocenę jego jakości, pomiar poziom stresu, cyklu menstruacyjnego czy ciąży. Dodatkowo zegarek amerykańskiego producenta pozwala na korzystanie z powiadomień, pobieranie utworów z serwisów Spotify , Deezer lub Amazon Music (wymagana subskrypcja) i słuchanie ich bez użycia telefonu. Ciekawą nowością jest funkcja wykrywania wypadków, Assistance i LiveTrack. Nie zabrakło też wsparcia dla płatności zbliżeniowychGarmin Forerunner 965 posiada funkcjonalności znane z Forerunner 265, a dodatkowo oferuje pomiary treningowe, wbudowane mapy i możliwość przechowywania większej ilości utworów bezpośrednio w zegarku.Na pokładzie znajdziemy wskaźnik stosunków obciążenia treningowego, który kontroluje balans obciążenia krótkookresowego i średniookresowego. Omawiana funkcja może minimalizować ryzyko wystąpienia kontuzji wraz z utrzymaniem zdrowego budowania formy. Real-time stamina pozwala monitorować i zarządzać poziomem wysiłku, natomiast ClimbPro umożliwia wyświetlanie w czasie rzeczywistym informacji o bieżących i nadchodzących wzniesieniach, w tym o nachyleniu, dystansie i przyroście wysokości. Ponadto, niezależnie od wybranej aktywności - biegów ulicznych, czy jazdy na rowerze po gęsto porośniętych szlakach, wbudowane kolorowe mapy pomogą utrzymać właściwy kurs i pokonać zaplanowany dystans.Na froncie znajdziemy największy w ofercie Garmin wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,4 cala. Zegarek wyposażony w lekki, tytanowy bezel oferuje kopertę o średnicy 47 mm i czas pracy baterii do 31 godzin w trybie GPS i do 23 dni w trybie smartwatcha. Cena u polskich dystrybutorów zaczyna się odŹródło: mat. prasowe