Zapomnij o SIM i eSIM. Qualcomm ma już iSIM

iSIM zastąpi eSIM?

Sytuacja w świecie nowych technologii robi się interesująca. Na MWC 2023 w Barcelonie prezentowano już pierwsze smartfony z obsługą , pomimo że w większości domów na świecie nie działa jeszcze Wi-Fi 6. Analogiczna sprawa występuje w odniesieniu do kart SIM. Większość z Was pamięta zapewne karty SIM w tradycyjnym rozmiarze, późniejszą przesiadkę na standard micro SIM oraz następną na nano SIM. Gdybym jednak zapytał Was o to, ilu z Was skorzysta z technologii eSIM, raczej nie otrzymałbym zbyt wielu twierdzących odpowiedzi. Tymczasem firma Qualcomm lansuje już swoje najnowsze rozwiązanie w postaciQualcomm Technologies i Thales ogłosiły certyfikację pierwszej na świecie komercyjnej karty iSIM (Integrated SIM) na platformie mobilnej Snapdragon 8 Gen 2. Ma ona integrować funkcjonalność karty SIM w głównym procesorze smartfona. Certyfikat bezpieczeństwa GSMA (Global Association for the Mobile Communications Industry) ma gwarantować obsługę przez iSIM tych samych standardów cyberochrony i elastycznej łączności, co eSIM.Nowa karta iSIM to dla producentów przede wszystkim większe możliwości w zakresieoraz obniżenia kosztów produkcji. iSIM zajmuje po prostu mniej miejsca, bo nie wymaga oddzielnego układu na płycie głównej. Co zyskuje konsument? Względem eSIM zysk wydaje się zerowy. Można powiedzieć, że smartfony tańsze w produkcji będą sprzedawane taniej, ale chyba nikt w to nie wierzy.iSIM może znaleźć zastosowanie we wszystkich urządzeniach mobilnych z układami Qualcomma, korzystającymi z łączności komórkowej, a zatem także tabletach i smartwatchach.Badania przeprowadzone przez Kaleido Intelligence sugerują, że udział w rynku iSIM wzrośnie do 300 milionów do 2027 roku, co stanowiło będzie 19 procent wszystkich dostaw eSIM. Badania te były oczywiście zlecone przez Qualcomma, więc warto do nich podejść z pewną dozą dystansu.Źródło: Qualcomm