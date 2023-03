Widziałem najnowsze telewizory Sony Bravia na 2023 r. Co nowego?

Oba świetne, ale który lepszy?

Źródło: własne

Istotne zmiany w ofercie TV 2023 r.

Sony Bravia XR A80L / Źródło: własne

Sony Bravia XR X90L / Źródło: własne

Sony Bravia XR X90L / Źródło: własne

Źródło: własne

Nowy Line up Sony Bravia krok po kroku.

Źródło: Sony

Źródło: Sony

Źródło: Sony

Źródło: własne

Sony Bravia XR A95L / Źródło: Sony

Sony Bravia XR A95L / Źródło: Sony

Sony Bravia Xr A80L / Źródło: Sony

Sony Bravia X85L / Źródło: Sony

Japoński system audio

„Tegoroczną nowością jest technologia Acoustic Multi-Audio+ w modelu X95L, kontrolująca dźwięk w taki sposób, aby emitować go w odpowiednim miejscu na ekranie, zgodnie z wyświetlaną akcją. Telewizory A95L i A80L wyposażono w technologię Acoustic Surface Audio+TM. Jej działanie polega na wprowadzanie ekranu w wibrację przy użyciu specjalnych siłowników, dzięki czemu dźwięk dobiega z całego ekranu i idealnie pasuje do obrazu.”

Panel gracza

Źródło: Własne

Bravia Core, Bravia Cam – czyli przyszłość okiem Sony

Źródło: Własne

Sony Bravia Cam / Źródło: Sony

Ewolucja zamiast rewolucji

W brytyjskiej siedzibie Sony, znajdującej się pod Londynem, na zamkniętym pokazie zostały zaprezentowane najnowsze telewizory japońskiego producenta. Firma w tym roku kontynuuje swoje projekty znane z lat ubiegłych np. Bravia Core, Bravia Cam. W ofercie na 2023 r. znajdziemy QD-OLED, OLED, Mini LED oraz odbiorniki z systemem FALD. Jednym zdaniem, potencjalni klienci Sony będą mieli z czego wybierać.Właściwie w tegorocznej ofercie produktowej Sony, w porównaniu do 2022 r., nie zaszła żadna spektakularna rewolucja. Natomiast jest kilka niespodzianek, które dla mnie - branżowego dziennikarza - są pewnego rodzaju sygnałem, świadczącym o nadchodzących zmianach.Brak w ofercie odbiornika 8K, w sprzedaży pozostaje seria z 2022 r. - Z9K. W segmencie OLED najmniejszą przekątną jest 55”, przy czym przypomnę, że w zeszłym roku model A90K był oferowany w 42” i 48”. Co ważne, pojawiają się premierowo dwie bardzo duże przekątne. Mowa tu o 77” QD-OLED A95L oraz gigantycznym OLED A80L w 83”, który - gwoli ścisłości - jest też w 77” (ta wielkość była dostępna również w 2022 r.).Nadal w ofercie Sony mamy segment Mini LED, który jest reprezentowany przez X95L. Natomiast nowością są dwa, a nie jak w roku ubiegłym jeden , odbiorniki FALD (tylne pełne podświetlenie z lokalnym wygaszaniem) - A90L oraz A85L.Kolejną nowością jest przekątna 98”, którą znajdziemy w serii X90L - miałem okazję zobaczyć ten telewizor na żywo, jednym słowem kolos.Po pierwsze, ewidentnie widać, że firma postawiła na większe przekątne. Po drugie zdecydowano się wprowadzić dwa odbiorniki FALD - mniej i bardziej zaawansowany technologicznie. Podejrzewam, że jest to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Model A85K będzie dedykowany konsumentom poszukującym dobrze wyposażonego średniaka z liczbą stref lokalnego wygaszania w 65” oscylujących na poziomie około 30 (choć to są wyłącznie moje luźne przypuszczenia).Serią wyżej pozycjonowaną będzie X90L, która według zapewnień przedstawicieli Sony, ma otrzymać większą liczbę stref niż egzemplarz z X90K z 2022 r. (w 65” było ich 54). Identyczne zapewnienie padło również w przypadku Mini LED X95L, - tu przypomnę X95K (2022 r) miały kolejno 65" – 432, 75" – 600, 85" – 768 stref lokalnego wygaszania. Niestety nikt w Sony nie chciał udzielić odpowiedzi na pytanie o ile wzrośnie liczba stref ilościowo lub procentowo w modelach X95L oraz X90L - trochę to niepoważne.Wszystkie modele zostaną wyposażone w Google TV. Telewizory QD-OLED Bravia XR A95L oraz Mini LED Bravia XR X95L otrzymają pilot premium – wyposażony w aluminiowy front z podświetlaną klawiaturą.W telewizorach serii Bravia XR (A95L, A80L, X95L, X90L) zosta zastosowany najnowszy Cognitive Processor XR z technologią XR Clear Image, która w dużym stopniu redukuje zakłócenia i rozmycie poruszających się obiektów. W rezultacie oglądane sceny powinny być czystsze, zawierać więcej detali.Flagowym telewizorem 4K jest QD-OLED – Bravia XR A95L, która będzie dostępny w trzech przekątnych (55”, 65”, 77”). W porównaniu do modelu z 2022 r. jest on w stanie osiągnąć wyższą jasność szczytową, gdyż zainstalowano w nim najnowszy panel. Wg nieoficjalnych informacji, produkt ma pojawić się w sklepach dopiero jesienią.Co ciekawe, w tym roku design QD OLED został przeprojektowany, a TV został umieszczony na nóżkach. W wersji 55” i 65” mamy możliwość ustawienia soundbar przed odbiornikiem.Mini LED Bravia XR X95L będzie oferowany w trzech przekątnych (65”,75”,85”). W odbiorniku znajdziemy m.in. Technologię X-Anti Reflection, ograniczają refleksy występujące na ekranie TV w trakcie dużego nasłonecznienia pomieszczenia. Ponadto powłoka X-Wide Angle, zapewniająca lepsze kąty widzenia, redukuje utraty jasności i kontrastu.Bravia XR A80L to propozycja dla osób chcących kupić OLEDa. Telewizor będzie dostępny w czterech przekątnych: 55”, 65”, 77”, 83”. Miałem okazję przez chwilę oglądać materiał filmowy na 77” i muszę przyznać, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony efektem HDR, jaki ten model był w stanie wygenerować.Bravia XR X90L to jedna z najbardziej znanych propozycji Sony z tzw. kategorii X90. Telewizor określany mianem „dobrego stosunku ceny do jakości”. W tym roku producent przygotował pięć przekątnych: 55”, 65”, 75”, 85”, 98”Seria Bravia X85L (55”, 65”, 75”) w 2023 otrzymała technologię FALD, co można uznać za dobry ruch ze strony Sony. Odbiornik w porównaniu do wyżej wymienionych modeli jest wyposażony w słabszy procesor - 4K HDR Processor X1 z technologią Object-based HDR remaster, która według producenta zapewnia większą głębię, lepsze faktury i naturalne barwy.Telewizorem, który można określić mianem podstawowego modelu LED jest X80L, dostępny w 43”, 50”, 55”, 65”, 75”, 85”. Podobnie jak X85L, został wyposażony w procesor 4K HDR Processor X1.W informacji prasowej przesłanej przez producenta możemy przeczytać:W końcu w telewizorach Sony pojawi się panel gracza z prawdziwego zdarzenia. Znajdziemy w nim kilka przydatnych opcji. W mojej ocenie najlepiej zapowiada się Black Equalizer, gwarantujący wyświetlanie większej ilości detali w czerniach. Funkcja zapewne sprawdzi się w grach z dużą ilością ciemnych/nocnych scen. Ponadto odbiorniki będą obsługiwały Dolby Vision Gaming. Miejmy nadzieję, że producent rozwiąże problem z jednoczesnym wykorzystaniem VRR i DV, pojawiający się w modelach z 2022r.Przedstawiciel japońskiego producenta w trakcie konferencji zasygnalizował, że telewizory Sony wraz z PlayStation5 mają zyskać unikatowe rozwiązania do optymalizacji jakości obrazu podczas grania i streamingu. Mowa o Auto HDR Tone Mapping (automatyczne odwzorowanie odcieni HDR) i Auto Genre Picture Mode (dostosowywanie trybu obrazu do wyświetlanego gatunku rozrywki).Wspomniałem już, że Sony w tym roku nadal kontynuuje niektóre projekty - myślę tu o Bravia Core oraz o Bravia Cam. Właściwie w przypadku tych dwóch projektów w 2023 r. nie zaszły żadne większe zmiany, może oprócz wsparcia formatu Dolby Atmos przez Bravia Core. Warto zatem, z dziennikarskiego obowiązku, pokrótce przytoczyć kilka najistotniejszych informacji odnośnie platformy VOD, a także kilka słów o ciekawych rozwiązań dostępnych za pomocą kamery.jest serwisem VOD fabrycznie zainstalowanym we wszystkich modelach Bravia XR. Platforma została stworzona we współpracy z Sony Pictures Entertainment (SPE), a w ofercie znajdziemy m.in. filmy firmowane IMAX Enhanced. Bravia CORE, jako pierwsza na rynku, wykorzystuje technologię Pure Stream, umożliwiając strumieniową transmisję z prędkością do 80 Mb/s i uzyskanie jakości będącej niemal bezstratnym odpowiednikiem UHD BD. Działania tego serwisu opisałem przy okazji tekstu: Test telewizora Sony OLED 65” A90J - japoński samuraj kategorii Master działa na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, jako kamera do wideokonferencji np. Google Duo. Po drugie, Ambient Optimization Pro (wyłącznie modele Bravia XR) - jasność obrazu oraz natężenia dźwięku są ustawiane automatycznie w zależności od miejsca/odległości, w jakim znajduje się użytkownik od telewizora. Po trzecie, istnieje możliwość sterowania TV za pomocą gestów rąk. Po czwarte, pojawia się alert w przypadku zbyt bliskiego oglądania telewizji (tzw. funkcja rodzicielska). Po piąte, znaczenie dla oszczędności energii – w przypadku opuszczenia pomieszczenia, w którym znajduje się włączony obornik, zostanie zmniejszona jasność ekranu. Bravia Cam testowałem przy okazji materiału: Recenzja Sony Bravia XR QD-OLED 65” A95K - wybitna jakość obrazu , gdzie krok po kroku analizowałem wyżej wyszczególnione funkcje.Ciężko w tym roku było od Sony oczekiwać fajerwerków w kwestii nowości. Warto pamiętać, że 2022 r. Japończycy wprowadził na rynek swój pierwszy telewizor Mini LED oraz QD-OLED. Obecnie firma kontynuuje proces produktowy, implementując do swoich TV kolejne udoskonalenia np. nowszy panel w serii QD-OLED, czy większą liczbę stref lokalnego wygaszania w X95L oraz X90L. Warto zwrócić uwagę na X85L, model, który w mojej opinii ma szansę stać się bardzo popularnym odbiornikiem, o ile producent nie przeszarżuje z jego wyceną.Źródło: Sony, własne / fot. tyt. Własne