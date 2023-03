Składany smartfon OnePlus jeszcze w tym roku

Kolejny producent wchodzi do gry.

Składany smartfon OnePlus w 2023 roku

"Pierwszy składany smartfon z logo OnePlus cechować się będzie niezwykłą szybkością i płynnością działania. Chcemy stworzyć produkt, który pomimo swojej składanej formy, nie będzie ustępował pod żadnym aspektem. Krótko mówiąc, na rynku pojawi się urządzenie, które zapewni użytkownikom niezrównane doświadczenia i będzie konkurowało z najlepszymi składakami w branży"

Nadchodzi ekosystem urządzeń OnePlus

Składane smartfony nie zawojowały jeszcze wprawdzie rynku konsumenckiego, ale firmy tworzą coraz to nowe urządzenia tego typu i sprzedają w coraz atrakcyjniejszych cenach. Do grona kilku producentów mających już w swojej ofercie "składaki" wkrótce dołączy kolejny. Mowa o marce kojarzącej się z innowacyjnością i świeżym spojrzeniem na elektronikę konsumencką. Prezentację i rynkowy debiut składanego smartfona zapowiedziała firma OnePlus.W trakcie panelu dyskusyjnego przebiegającego na targach Mobile World Congress 2023 w Barcelonie pod hasłem "From Fast & Smooth to Beyond", zapowiedziano zupełnie nowy smartfon.– podkreślił na evencie Kinder Liu, prezes i COO w OnePlus.Jaki będzie składany smartfon OnePlus? Niestety, na ten moment możemy się tego tylko domyślać. Na pewno będzie on urządzenie działającym pod kontrolą systemu OxygenOS z pięcioletnim wsparciem dla aktualizacji zabezpieczeń, które dla swoich smartfonów już wcześniej zapowiedział ten producent. Producent postawi ponadto na wysoką moc obliczeniową oraz "algorytmy na poziomie chipsetu".Firma OnePlus przekazała, że liczy się dla niej zdanie społeczności, które pozwala doskonalić ofertę marki.Przedstawiciele OnePlus zaprezentowali też na MWC 2023 plan rozbudowania ekosystemu w ciągu najbliższych 3-5 lat. Obecnie w zasadzie każdy czołowy producent chce i musi posiadać sprzęt ekosystemowy, aby zachęcać konsumentów do obracania się w obrębie produktów danej marki. Firma OnePlus chce też dzięki temu wzmocnić szybkość i płynność działania również w innych kategoriach urządzeń. Stworzenie takiego ekosystemu pozwoli zapewnić sprawną komunikację między różnymi urządzeniami OnePlus – smartfonami, tabletami, urządzenia wearables, telewizorami i innymi elementami IoT.Źródło: OnePlus, zdj. tyt. Times of India