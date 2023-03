Premiera realme GT3 z ładowaniem 240W. Pełna bateria w niecałe 10 minut

Tak szybkiego ładowania jeszcze nie było

Półprzezroczyste "okno" w realme GT3

Zgodnie z przewidywaniami, podczas targów MWC 2023 w Barcelonie marka realme ogłosiła premierę smartfonu GT3, który wyróżnia się technologią ładowania. Jak podaje producent, urządzenia zapewnia możliwość pełnego naładowania telefonu od 0 do 100% wRealme to marka, która jako pierwsza w branży masowo produkuje smartfon o szybkim ładowaniu 240W. Chiński producent deklaruje, że zadbano o każdy szczegół i element tej technologii - od bezpieczeństwa ładowania, przez żywotność baterii, po kompatybilność akcesoriów.Specyfikacja wygląda naprawdę ciekawie. Okazuje się, że smartfonposiada trzy rozbudowane chipsety, które ładują się jednocześnie, co skutkuje zwiększoną o 98,5% wydajnością transferu podczas ładowania. Sprzęt jest dostarczany z niestandardowym kablem ładującym 12A, który umożliwia korzystanie z technologii najszybszego ładowania na rynku. Rozwiązanie jakim jest podwójne ładowanie GaN, która obejmuje końcowy chipset GaN zarówno w telefonie, jak i w adapterze sprawia, że kostka ładująca jest mniejsza niż adapterach o mocy 150W.Oczywiście trzeba było okiełznać również temperaturę. realme GT3 został wyposażony w system chłodzenia cieczą VC o powierzchni 6580 mm2, który pokrywa 61,5% baterii. Aby zapewnić bezpieczeństwo ładowania, nowy smartfon zawiera ognioodporną konstrukcję PS3, 13 czujników temperatury oraz 60 warstw zabezpieczeń. TÜV Rheinland przyznał realme GT3 - jako pierwszemu w branży smartfonowi z mocą ładowania 200 W (lub wyżej) - certyfikat bezpiecznego systemu szybkiego ładowania.Użytkownicy nie powinni martwić się również o żywotność - zgodnie z wewnętrznymi testami laboratoryjnymi, realme GT3 gwarantuje 80% żywotności po ponad. Smartfon wykorzystuje również inteligentne ładowanie, które wykrywa status urządzenia i przełącza stan ładowania na tryb podróży, tryb uśpienia lub tryb samochodowy.Producent postanowiło poeksperymentować nieco z designem, a w efekcie otrzymaliśmy półprzezroczyste okno obok modułu aparatu. Użytkownicy znajdą w nim polerowane deko procesora, chipset NFC orazz pierścieniem oświetlenia RGB w kształcie litery C.Interface Design w realme GT3 wyświetla różne efekty świetlne w zależności od stanu telefonu. Na przykład, gdy telefon jest naładowany w 20%, wyświetli czerwony efekt oddychającego światła; gdy jest naładowany w przedziale 21%-99%, wyświetli fioletowy efekt; a gdy jest w pełni naładowany, fioletowe światło będzie zawsze włączone. W momencie połączenia przychodzącego oświetlenie szybko miga. Podczas odbierania powiadomień, system oświetlenia wyświetla biały kolor. 10-sekundowe odliczanie przed zrobieniem zdjęcia z opcją samowyzwalacza, sprawia, że telefon wyświetli niebieski, biały i pomarańczowy kolor. System interfejsu Pulse można w dużym stopniu spersonalizować. Użytkownicy mogą wybierać spośród 25 odcieni kolorów, 2 typów rytmu i 5 trybów szybkości oświetlenia.Smartfon wyposażono w procesor, ekrano przekątnej 6,74”, a także w system obiektywów – przedni 50 MP z matrycą Sony IMX890 OIS oraz przedni aparat 16 MP. Waga realme GT3 wynosi 199 g. Urządzenie działa na bazie systemu Android 13 wraz z nakładką realme UI 4.0.realme GT3 będzie dostępny w wybranych krajach w różnych wariantach pojemności ROM i RAM: 8+128GB, 12+256GB, 16+256GB, 16+512GB oraz 16+1T, a globalna rekomendowana cena detaliczna zaczyna się(ok. 2900 zł).